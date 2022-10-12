شركات طيران تطرح عروضاً على أسعار التذاكر إلى وجهات إقليمية ودولية

طرحت شركات طيران وطنية ووكالات سفر عروضاً على أسعار تذاكر الطيران إلى وجهات إقليمية ودولية ضمن شبكتها العالمية، بأسعار تبدأ من 1100 درهم، صالحة للسفر حتى نهاية نوفمبر المقبل، وذلك في إطار التشجيع على السفر إلى محطات مختارة.

وقال مديرون وعاملون في وكالات سفر، لـ«الإمارات اليوم»، إن شركات طيران ووكالات سفر لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى طرح عروض على أسعار التذاكر، فضلاً عن باقات العطلات إلى الوجهات السياحية المعروفة. وذكروا أن أسعار تذاكر الطيران حالياً أقل بنسبة تراوح بين 30 و40% مقارنة بمستوياتها خلال الصيف، مشيرين إلى أن أسعار التذاكر سترتفع تدريجياً اعتباراً من بداية ديسمبر المقبل بالتزامن مع موسم الأعياد.

العروض

وتفصيلاً، أطلقت شركات طيران وطنية ووكالات سفر عروضاً على أسعار تذاكر الطيران إلى وجهات إقليمية ودولية ضمن شبكتها العالمية بأسعار تبدأ من 1100 درهم على الدرجة السياحية، موضحة أن العروض متاحة للحجز حتى نهاية أكتوبر الجاري، وصالحة للسفر حتى نهاية نوفمبر المقبل.ويتركز الجزء الأكبر من العروض، إلى الوجهات السياحية القريبة نسبياً، خصوصاً الشتوية منها، إضافة إلى وجهات جزر مثل سيشل وموريشيوس والمالديف وزنجبار، فضلاً عن وجهات عربية ضمن شبكة الناقلة العالمية.

وأكدت الشركات أن تلك العروض تخضع للتوافر والسفر ضمن إطار زمني وفقاً لقائمة الشروط والأحكام الصادرة عنها.تراجع ملحوظ

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريس للسفريات، محمد جاسم الريس، إن أسعار تذاكر الطيران شهدت تراجعاً ملحوظاً إلى عدد من الوجهات مقارنة بمستويات أشهر الصيف، بما في ذلك إلى الوجهات في أوروبا الشرقية والغربية ودول جنوب آسيا، مشيراً إلى انخفاضات مماثلة إلى الوجهات الإقليمية في المنطقة.

وأضاف الريس أنه من المتوقع أن تبقى الأسعار في مستويات منخفضة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر على أن ترتفع بدءاً من ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أن العروض تتركز في الوجهات التي تسعى شركات الطيران إلى رفع مستويات الطلب عليها.

تشجيع على السفر

من جهته، قال المدير العام لوكالة الفيصل للسفريات والسياحة، ياسين دياب، إن شركات الطيران ووكالات السفر لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى طرح عروض على أسعار تذاكر الطيران، فضلاً عن باقات العطلات إلى الوجهات السياحية المعروفة، مشيراً إلى أن الناقلات الجوية تسعى من خلال هذه العروض إلى التشجيع على السفر.

ولفت دياب إلى أن أسعار التذاكر تخضع للعرض والطلب، علاوة على حجم السعة المقعدية التي تشغلها الناقلات على رحلاتها إلى وجهة ما.

وذكر أن العروض مستمرة حتى منتصف نوفمبر المقبل، لكنها تخضع للتوافر ضمن الشروط والأحكام المرفقة بالعروض.

وأوضح دياب أن أسعار تذاكر الطيران حالياً أقل بنسبة 40% مقارنة بمستوياتها المعتادة خلال فصل الصيف، بصرف النظر عن الأسعار الخاصة بالحجوزات التي تتم في آخر لحظة.

متوسط الأسعار

بدوره، قال رئيس شركة «العابدي»، القابضة للسياحة والسفر، سعيد العابدي، إن أسعار تذاكر الطيران لاتزال مرتفعة في المتوسط مقارنة بهذه الفترة من العام، إلا أنها أقل من معدلاتها مقارنة بمستويات فصل الصيف، مشيراً إلى أن العروض والأسعار المخفضة تركزت في بعض الوجهات دون غيرها.

وأضاف العابدي أن متوسط أسعار تذاكر الطيران حالياً أقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بمستوياتها في أشهر الصيف، لافتاً إلى أن العروض تستهدف رفع معدلات السفر والتشجيع عليها، لاسيما إلى وجهات محددة تختارها شركات الطيران ضمن شبكتها العالمية.

وأفاد بأن عدداً كبيراً من شركات الطيران لايزال يشغل رحلات وسعة مقعدية أقل من مستويات ما قبل الجائحة، مبيناً أن محدودية السعة وقلة العرض المتاح من المقاعد تسهمان في رفع متوسط أسعار تذاكر الطيران.

وذكر العابدي أن أسعار تذاكر الطيران بالنسبة للرحلات المتجهة من الإمارات إلى الخارج سترتفع تدريجياً اعتباراً من بداية ديسمبر المقبل بالتزامن مع موسم الأعياد.

وأشار إلى أن متوسط الأسعار للرحلات حالياً، أقل بنسب ملحوظة مقارنة بموسم الذروة، مشدداً على أهمية التحقق من الشروط والأحكام الخاصة بالعروض الترويجية.

أسعار التذاكر

تبدأ أسعار تذاكر الطيران ضمن العروض التي طرحتها شركات طيران وطنية ووكالات سفر، من 1100 درهم

على الدرجة السياحية، إلى يريفان في أرمينيا، ونحو 1200 درهم إلى كل من باكو وتبليسي، فيما تبدأ أسعار التذاكر إلى سراييفو من نحو 2300 درهم، و1550 درهماً إلى زنجبار، و2500 درهم إلى سالزبورغ، ونحو 4000 درهم إلى سيشل والمالديف.

وتبدأ أسعار التذاكر من نحو 1400 درهم إلى القاهرة والإسكندرية، مقابل نحو 1500 درهم إلى بيروت، فيما تصل أسعار الرحلات إلى مدينة عمّان إلى نحو 1400 درهم.

العروض متاحة للحجز حالياً.. وصالحة للسفر حتى نهاية نوفمبر المقبل.