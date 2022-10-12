«أبوظبي الإسلامي» يُطلق عرضاً لتمويل الأعمال التجارية الصغيرة

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن إطلاق عرض «تمويل الأعمال التجارية الصغيرة»، الذي يستهدف تمويل المشروعات والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في دولة الإمارات.

وأفاد المصرف في بيان، أمس، بأن العرض الجديد يوفر حلولاً تمويلية تصل قيمتها إلى 1.5 مليون درهم، لدعم تطوير وتنمية تلك الفئة من المشروعات والشركات على المديين القصير والطويل.

وبحسب المصرف، يقدم عرض «تمويل الأعمال التجارية الصغيرة»، حلولاً تمويلية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتلبية متطلبات تطوير وتنمية أنشطتها التجارية، لافتاً إلى أنه يمكن لهذه الفئة من الأعمال التجارية تقديم طلبات الحصول على التمويل من خلال هذا العرض الجديد، وفق إجراءات سهلة وسريعة.

ويشمل عرض «تمويل الأعمال التجارية الصغيرة»، مجموعة شاملة من المزايا التمويلية التي تتضمن: تمويل الأعمال من دون ضمانات وتمويل رأس المال العامل للمشتريات المحلية والدولية، أو تمويل النفقات الرأسمالية للمعدات والآلات والمركبات والسداد على أقساط شهرية، فضلاً عن مرونة فترة السداد. كما ستتمكن الشركات المؤهلة للحصول على التمويل، من الوصول إلى الاستشارات المتخصصة، والمزيد من المزايا التي تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مقومات تحقيق النجاح.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مصرف أبوظبي الإسلامي، محمد السالم: «نحرص في (أبوظبي الإسلامي) على تقديم الدعم التمويلي اللازم لتطوير وتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من النهوض بدورها الفاعل في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية».

العرض الجديد يوفر حلولاً تمويلية تصل قيمتها إلى 1.5 مليون درهم.