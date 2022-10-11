16 مبادرة ذكية لـ «مؤسسة الموانئ والجمارك»

تطلق مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال مشاركتها في «جيتكس غلوبال»، 16 مشروعاً ومبادرة رقمية مبتكرة تحت شعار «نبتكر لتسهيل الاقتصاد».

وتعرض المؤسسة مشروعات منصة «دبي ويف»، التي تهدف إلى دعم جهود المؤسسة في تبني أحدث التقنيات من خلال بناء بنية تحتية حديثة ومتطورة، تتمثل في «بنية سحابية رقمية هجينة»، تسهم في تقديم محفظة متكاملة وشاملة من الحلول المتقدمة والخاصة بالمتطلبات التقنية الداخلية والخارجية للمؤسسة، كما تعرض مشروع المختبر التقني الذي يوظف التكنولوجيا الذكية لفحص مياه الاتزان على متن السفن من خلال استخدام الجهاز الأول من نوعه في دولة الإمارات، والذي يقوم بفحص عينات المياه وإعطاء النتائج خلال أقل من دقيقة، إلى جانب مبادرات المنصة الذكية للسفن الخشبية «ناو»، وبرنامج «آي بلو» الذكي، والخريطة التفاعلية لبحر دبي، ومشروع التفتيش الذكي للوسائل البحرية، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الموحد لجميع خدمات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان بن سليم، أن «مؤسسة الموانئ والجمارك، ومبادراتها الاستباقية، تدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أن تكون دبي العاصمة العالمية الرئيسة في المستقبل القريب، وأن تكون دبي المدينة الأفضل عالمياً في سهولة الحياة وجودة الحياة الرقمية».

من جانبه قال المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، إن «جمارك دبي ستطلق عدداً من أحدث برامجها الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وآخر مبادراتها في مجالات أتمتة الإجراءات الجمركية».