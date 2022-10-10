«دبي للاقتصاد الرقمي» تطرح مبادرات وفعاليات لدعم بيئة العمل الرقمية

تستعد غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، لبرنامج من النشاطات والفعاليات المهمة، التي ستنظمها وترعاها خلال «جيتكس غلوبال 2022». وتعتبر غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الشريك الاستراتيجي «لنورث ستار دبي»، أكبر حدث للشركات الناشئة في العالم، والذي يعكس التطور المستمر للمنظومة العالمية للشركات الناشئة، والدور المهم الذي تلعبه الشركات الناشئة في دفع عجلة الابتكار والتعاون الدولي في قطاع الأعمال.

وأسهمت مشاركة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في إضفاء زخم متجدد لمعرض «نورث ستار دبي»، حيث ارتفعت السعة الاستيعابية للمعرض في هذه الدورة بنسبة 30% لاستيعاب أكثر من 1000 جهة عارضة من 60 دولة، وأكثر من 600 مستثمر في منظومة ريادة الأعمال المزدهرة. وتعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خدماتها وبرامجها ومبادراتها في جناح خاص لها في «نورث ستار دبي»، في حين ستكون لها نشاطات وفعاليات أساسية ترسخ جهودها في استقطاب الشركات الرقمية العالمية، ودعم الشركات الرقمية وتحسين بيئة الأعمال.

وستنظم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي فعالية مهمة تجمع فيها عدداً من الشركات العالمية «اليونيكورن»، التي لا تمتلك وجوداً بعد في إمارة دبي، وهي فعالية يحضرها أيضاً أكثر من 100 من كبار المستثمرين حول العالم، لتعريف الحاضرين على المشهد الاقتصادي بالإمارة، وجذبها لتأسيس أعمالها في دبي.

وستطلق غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مبادرة خاصة خلال معرض «جيتكس غلوبال»، وذلك لتحفيز الأفكار المبتكرة في قطاعات رقمية متطورة، وترسيخ مكانة دبي كوجهة ومركز للأفكار الإبداعية في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث يتوقع أن تحظى المبادرة الخاصة التي ستطلقها الغرفة بإقبال كبير من قبل الشركات الناشئة المتخصصة بالحلول الرقمية المتقدمة والمتطورة. وستشارك غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في رعاية عدد من لقاءات الأعمال مع الشركات الناشئة على هامش فترة المعرض، بالإضافة إلى المشاركة في جلسات نقاشية متنوعة، في حين ستقوم المكاتب الخارجية التابعة لغرف دبي في الهند وإثيوبيا وأذربيجان، برعاية بعثات تجارية من هذه البلدان للمشاركة في جيتكس غلوبال، تضم معاً أكثر من 20 شركة، لتعريفها ببيئة الاستثمار في دبي، ومساعدتها على نسج شبكة علاقات للتوسع إلى أسواق الإمارة.

وأشار المدير التنفيذي لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خالد الجروان، إلى «حرص الغرفة على توحيد الجهود لتطوير اقتصاد دبي الرقمي، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للتكنولوجيا والابتكار والتقنيات الحديثة»، لافتاً إلى أن «مشاركة الغرفة في معرض (جيتكس غلوبال) وشراكتها الاستراتيجية مع (نورث ستار دبي)، جزء من التزام الغرفة باستقطاب الشركات الناشئة الرقمية ودعم منظومة الاقتصاد الرقمي وتطويرها بالإمارة».

وستعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في جناحها الخاص تقنية وخوذة الواقع الافتراضي المتطورة، التي ستطبق في الأكاديمية التدريبية المتخصصة بعالم «ميتافيرس»، التي أطلقتها أخيراً لتغيير طريقة تفكير الشركات الناشئة الرقمية، وتوجيهها لكيفية الاستفادة من عالم «ميتافيرس» في تعزيز وتطوير أعمالها.