"أدنيك" تستهدف الارتقاء بجودة حلول النقل والشحن المقدمة لعملائها

أعلنت مجموعة أدنيك، عن توقيع اتفاقية المزوّد المفضّل للخدمات مع شركة ميكو للخدمات اللوجستية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع شركة دي بي شنكر، مزوّد الخدمات اللوجستية الرائد عالمياً.

وتنصّ الاتفاقية على تطوير حلول لوجستية إقليمية وعالمية عالية الكفاءة لدعم الجهات المنظّمة والعارضة والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات التي تقوم أدنيك بتنظيمها واستضافتها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. كما تركّز على تطوير الخدمات المتكاملة المقدمة في مجالات الشحن والنقل وغيرها من العمليات اللوجستية والارتقاء بجودتها إلى أعلى المستويات.

وقال أحمد العبيدلي الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أدنيك : "تنسجم هذه الاتفاقية مع التزامنا بتقديم أفضل مستوى خدمات للعارضين والمشاركين في مختلف الفعاليات التي يتم تنظيمها واستضافتها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدار العام بما يتماشى مع جهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي الرائدة كعاصمة عالمية لسياحة الأعمال، وتعزيز مكانة المركز كوجهة لكبرى الفعاليات، حيث ستساهم الاتفاقية في تعزيز قدراتنا على تقديم أعلى مستويات الدعم لمنظمي الفعاليات، والشركات العارضة في مختلف دول العالم، وذلك من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول اللوجستية المتطورة وفق أعلى المواصفات العالمية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

بدوره، قال كليفورد ديسوزا، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون التشغيلية في شركة ميكو للخدمات اللوجستية: "يسرّنا توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة أدنيك، التي تُعد أبرز الجهات المتخصصة بتنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى على مستوى المنطقة والعالم.

ونتطلع لتوفير مجموعة من الحلول المتكاملة للارتقاء بتجربة الجهات المنظمة والمشاركة في المعارض والفعاليات المتنوعة في المركز التابع لأدنيك، مستفيدين من الإمكانات والخبرات الواسعة لشركة ميكو للخدمات الاستراتيجية والمكانة المرموقة التي تحظى بها شركة دي بي شنكر الألمانية في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي. وتساهم شراكتنا في تلبية احتياجات جميع عملاء أدنيك من خلال تزويد الجهات المشاركة بخدماتنا اللوجستية المتقدمة، وشبكتنا العالمية من الخدمات البرية والبحرية والجوية، والخبرات الكبيرة التي تتميز بها فرقنا، وحلولنا المتخصصة في مجال الشحن في العديد من القطاعات الهامة".

من جهته، قال كريستوفر سميث، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي شنكر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا التعاون مع شركة ميكو للخدمات اللوجستية ومجموعة أدنيك، التي تشرف على المركز الأضخم من نوعه في المنطقة، انطلاقاً من ثقتنا بدور هذه الخطوة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للجهات العارضة والمشاركة في مختلف الفعاليات التي يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدار العام. كما تتيح لنا الاستفادة من شبكتنا اللوجستية الشاملة وخبراتنا الواسعة في هذا المجال لتعزيز تجربة الجهات العارضة والمشاركة في المؤتمرات".

وتُعد شركة ميكو للخدمات اللوجستية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الشحن بأبوظبي، وتمتلك أسطولاً حديثاً يضمّ أكثر من 400 مركبة متنوعة، بالإضافة إلى مرافق مخصصة للتخزين. وتتميز محفظة الشركة من المشاريع والخدمات بشبكةٍ متقدمة من خدمات الشحن العالمية متعددة الوسائط ومناولة البضائع والتخزين والتوزيع والتحميل والتفريغ والشحن البري والتخليص الجمركي والعديد من الخدمات الأخرى المتعلقة بأبرز القطاعات في دولة الإمارات والمنطقة.