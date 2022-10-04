تحت رعاية محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات أديبك 2022 نوفمبر المقبل

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ينطلق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2022، أكبر فعالية في قطاع الطاقة والنفط على مستوى العالم، باستضافة من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بين 31 أكتوبر و3 نوفمبر 2022، ليجمع نخبة من القادة وصانعي القرار والرؤساء التنفيذيين على مستوى قطاع الطاقة.

ويستند "أديبك" إلى إرثه العريق الممتد لما يزيد على 38 عاماً في تحوله من فعالية تجارية في قطاع النفط والغاز إلى منصة عالمية ذات أثر في مجال الطاقة تسلط الضوء على الإشكاليات الثلاثية للطاقة العالمية.

وتأتي رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، لتؤكد مكانة الفعالية بصفتها منصة تجمع ألمع العقول في القطاع لبحث سُبل اعتماد أكثر الحلول عملية وتطوراً في مجال التحوّل في قطاع الطاقة.

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي: "يواصل دور النفط والغاز في مسألة التحوّل في قطاع الطاقة بتصدر أجندة الحوار في أديبك، لا سيما في ضوء انتقالنا نحو اعتماد مصادر الطاقة النظيفة لتطوير الحلول الكفيلة بالحد من الانبعاثات الكربونية، وعلينا استثمار انطلاقة أديبك 2022 قبل فترة وجيزة من مؤتمر الأطراف (كوب 27) للعمل على تحديد الحلول اللازمة لتوفير قيمة مستدامة للأجيال المُقبلة".

وأضاف: "نتطلع للترحيب بجميع المشاركين في أديبك 2022 للتباحث حول هدفنا المشترك والمتمثل في تنويع مصادر الطاقة لتحقيق طموحاتنا المناخية".

ومن جانبه، قال رئيس شركة دي إم جي إيفنتس كريستوفر هدسون، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2022: "نفخر برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" لهذه الفعالية الاستراتيجية التي تضع أبوظبي ودولة الإمارات في صُلب الحوار العالمي بشأن الطاقة".

وأضاف هدسون: "يشهد أديبك 2022 تنوعاً أكبر على صعيد المشاركات والحضور مقارنة بدوراته السابقة، حيث ستُسهم وجهات النظر المختلفة والآراء المتنوعة في إلهام التفكير الإبداعي والنقدي اللازم لرسم ملامح خطة الارتقاء بالقطاع نحو آفاق جديدة وتمهيد الطريق لتحقيق التحوّل في قطاع الطاقة".