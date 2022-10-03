«ديوا» تستعرض أحدث مبادراتها الاستباقية المبتكرة في «جيتكس»

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في فعاليات الدورة الـ42 لـ«أسبوع جيتكس للتقنية»، التي ستنظم في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض الهيئة من خلال منصتها باقة من أبرز مبادراتها الرقمية الاستباقية القائمة على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي، والطائرات من دون طيار، وتخزين الطاقة، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والروبوتات وغيرها، لتوفير تجربة متكاملة ومبتكرة وذات قيمة مضافة تواكب تطلعات المتعاملين، وتعزز سعادة المعنيين وجودة الحياة في إمارة دبي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «(أسبوع جيتكس للتقنية) يُشكل منصة مثالية لاستعراض إنجازات الهيئة في مجال التحول الرقمي، وجهودها الحثيثة للمحافظة على مكانتها العالمية بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً وريادة على مستوى العالم».

وأضاف أن الحدث يوفر أيضاً فرصة مثالية لتوسيع شراكات الهيئة ولقاء الخبراء والمتخصصين، ومزودي الحلول، والمستثمرين، وصناع القرار الحكوميين، وشركاء الأعمال المحتملين في مختلف مجالات الثورة الصناعية الرابعة من مختلف أرجاء العالم، بما يدعم مساعيها المتواصلة لتعزيز ريادة دبي بوصفها نموذجاً عالمياً في تبني التقنيات المستقبلية، وتحقيق مبادرة «دبي 10X».

وأوضح الطاير أن الهيئة استكملت التكامل الرقمي لأكثر من 70 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة، فيما بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 98.99% حتى نهاية الربع الثاني من عام 2022.