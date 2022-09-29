5000 شركة عارضة من 90 دولة في «جيتكس غلوبال» أكتوبر المقبل

تستضيف دبي، الشهر المقبل، معرض التكنولوجيا الأكبر على مستوى العالم «جيتكس غلوبال»، حيث تلتقي فيه نخبة من ألمع العقول وشركات التكنولوجيا المتقدمة للتعمق في صناعة «اقتصاد الويب 3.0».

يعود «جيتكس غلوبال 2022»، إلى مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر، متفوقاً على جميع نسخه السابقة، من حيث الحجم والسعة الاستيعابية، حيث تشارك فيه 5000 شركة عارضة، من أكثر من 90 دولة، وموزعة على امتداد 26 قاعة عرض، بمساحة إجمالية تبلغ مليوني قدم مربعة، ويشكل ذلك زيادة استثنائية قدرها 25% على أساس سنوي.

وتشكل الدورة الـ42 من المعرض «جيتكس 3.0» النسخة الأكثر تأثيراً في تاريخ الحدث؛ حيث تغطي سبعة موضوعات تكنولوجية متنوعة عبر مجالات الميتافيرس، ومستقبل الإنترنت اللامركزي، والاقتصاد الرقمي العالمي المستدام.

وقال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر بن سلطان العلماء، في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الرسمي للمعرض، أمس: «تعتبر نسخة هذا العام الكبرى في تاريخ معرض جيتكس، حيث تستقطب أكثر من 5000 شركة عارضة من أكثر من 90 دولة، موزعة على مساحة إجمالية تبلغ مليوني قدم مربعة، ما يجعله فعلياً المعرض التكنولوجي الأضخم عالمياً. هذا العام، تعاون مكتبي مع جيتكس لضمان إسهاماتنا الفعلية في الإبداع والتطوير التكنولوجي، بدلاً من مجرد استعراض التكنولوجيا».

كما شدّد على أهمية فعالية «غلوبال ديف سْلام»، التي يتوقع أن تغدو من كبرى فعاليات المطورين على مستوى العالم. واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى كل من آمن برسالة دولة الإمارات ودعم مسيرتها.

من جانبها، قالت نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، منظم معرض «جيتكس غلوبال»، تريكسي لوه ميرماند: «لم يعد جيتكس مجرد ملتقى ضخم للأفراد، وإنما أصبح الرابط الأقوى لإضفاء طابع إنساني على الاقتصادات الافتراضية والرقمية».

وأضافت: «يحمل جيتكس رسالة عميقة تتمثل بتمكين وتسريع الاقتصادات الرقمية لدولة الإمارات والعديد من شركائها، من خلال ربط الأطراف المعنية الجادّة بالعقول النيّرة حول العالم، وتكريس هذه الروابط عبر شراكات قابلة للتنفيذ».

وسيكون جيتكس غلوبال 2022 أول معرض رئيس تشارك فيه e& (اتصالات سابقاً) منذ إطلاق علامتها التجارية الجديدة في وقت سابق من هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه آند»، حاتم دويدار: «في ضوء رحلة التحول التي بدأتها (إيه آند) في وقت سابق من هذا العام، نعتبر هذه النسخة من جيتكس غلوبال حدثاً استثنائياً بالنسبة لنا، لكونها أكبر حدث تكنولوجي عالمي نستعرض فيه الأشواط التي قطعناها في التحول إلى مجموعة تكنولوجيا واستثمار عالمية، وإسهامنا في ابتكار تقنيات متطورة تمكّن الأفراد والمؤسسات من المضي قدماً نحو مستقبل واسع الآفاق».

وتابع دويدار: «يوفر المعرض منصة مهمة لاستعراض الأفكار والحلول المستقبلية، واستكشاف الآفاق المترامية للتقدم التكنولوجي، وإلهام المشاركين لاغتنام الفرص الهائلة التي تنتظرهم. ويتماشى ذلك مع استراتيجيتنا الطموحة لبناء مستقبل رقمي مشرق من شأنه تحويل المجتمعات بطرق مجدية. ونتطلع خلال المعرض إلى عرض محفظتنا المتنوعة وخطط نمو المجموعة في مجالات الميتافيرس، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية وغيرها الكثير».