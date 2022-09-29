«ويتيكس» يشهد إطلاق تقنيات جديدة في التحول الرقمي والمدن الذكية

تحتضن الدورة الـ24 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، عدداً من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي والمدن الذكية والمستدامة. وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي المعرض الذي يختتم فعالياته، اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشهد المعرض إطلاق عدد من التقنيات الجديدة التي تدعم تسريع عجلة التحول الرقمي، واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتسعى الشركات المشاركة إلى الاستفادة من الفرص المثالية التي يتيحها المعرض لتوسيع أعمالها وإطلاق مكاتب وأفرع جديدة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وأشار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، سعيد محمد الطاير، إلى أن «المعرض يولي أهمية بالغة للتقنيات والبرامج التي تدعم نجاح المدن الذكية والشبكات الذكية، بما يضمن استمرارية وتوافرية الخدمات المتكاملة والمتصلة على مدار الساعة، وتوفير بنية تحتية متطورة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء وغيرها».

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، إن «الشراكة الاستراتيجية القائمة مع هيئة كهرباء ومياه دبي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للريادة في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر، حيث أثمرت الجهود المشتركة من خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات عن خفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة نسبة الممارسات الخضراء التي تدعم تحسين البيئة المعيشية فـي الإمارة. ومن هذا المنطلق تأتي مشاركة هيئة الطرق والمواصلات في معرض (ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية)، بهدف استعراض جهود ومبادرات الهيئة في الارتقاء بمستويات النضج في مجال الاستدامة، والاطلاع على أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والبيئة، إلى جانب الالتقاء بالخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة. وتولي هيئة الطرق والمواصلات محور الاستدامة عناية خاصة، وتجسد ذلك في تحديث رؤيتها وخطتها الاستراتيجية لتصبح (الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام)».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، هيلموت فون ستروف: «نتطلع إلى مناقشة أحدث الابتكارات في هذه القطاعات والتعلم من شركائنا، كما سنُشارك الحضور أيضاً أفضل الحلول التي تساعد العملاء في مشاريع الرقمنة الخاصة بهم والتي تجعل هذه الصناعات أكثر استدامة وكفاءة».

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «السويدي إليكتريك الإمارات»، المهندس محمد نجيب: «لطالما شكّل معرض (ويتيكس) على مدار السنوات القليلة الماضية منصة مثالية لتعزيز حضور شركة (السويدي اليكتريك الإمارات) في الأسواق الإقليمية، وإتاحة المجال لعقد الصفقات وترسيخ شبكة علاقاتنا مع اللاعبين الأساسيين والعملاء المحتملين. ونود استثمار الفرصة هذا العام لتسليط الضوء على أحدث مشاريعنا وأخبارنا والاتفاقيات التي أبرمناها مع شركائنا الموثوقين مثل (مورو وأدنوك وأرامكو)، إلى جانب تزويد المنطقة بأحدث حلولنا ومنتجاتنا الرقمية مثل موصلات HTLS، ومحولات الطاقة».

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي الإمارات»، زكريا حلتوت: «نركز خلال المعرض على الطرق التي توفر فيها (إس إيه بي)، الحلول للشركات داخل دولة الإمارات، بما يمكّنها من تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات. وأدرجنا في (إس إيه بي) الاستدامة ضمن عملياتنا الأساسية، لإتاحة المجال أمام الشركات لتعزيز جمع البيانات وشفافيتها، لمواكبة وتلبية الاحتياجات الحالية والمتوقعة الخاصة بالامتثال الدوري. إضافة إلى ذلك، قمنا بتطوير برامج مصممة خصيصاً لإدارة الاستدامة».