" الواحة كابيتال للاستثمار في أسهم الشرق الأوسط "ضمن أفضل 50 صندوق تحوط في العالم

أعلنت "الواحة كابيتال" عن تصنيف "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أحد أبرز الصناديق الاستثمارية للشركة.. في المرتبة الـ 15 في استبيان عام 2022 لأفضل 50 صندوق تحوط في العالم الذي نشر في إطار "تقرير الاستثمار العالمي". و قفز ترتيب الصندوق سبع مراتب مقارنة بتصنيف العام الماضي، كما أنه صندوق التحوط الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدرج في التصنيف.

ومنذ إطلاقه في عام 2014؛ حقق "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" عائداً تراكمياً بواقع 280.6% /كما في 31 أغسطس 2022/، أي ما يعادل عائداً سنوياً صافياً قدره 16.7%. وفي المقابل، حقق المؤشر المرجعي الذي يتبعه، "ستاندرد آند بورز" المركّب للأسواق العربية، عائداً تراكمياً بنسبة 75.6%، أي ما يعادل عائداً سنوياً قدره 6.7%.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الكلي والتقلبات الحادة في أسواق رأس المال العالمية، يواصل الصندوق سجله الحافل بالتفوق المستمر على متوسط أداء القطاع، محققاً منذ بداية العام وحتى الآن عائداً بنسبة 12.61% مقارنة مع مؤشره المرجعي "ستاندرد آند بورز" المركب للأسواق العربية الذي حقق منذ بداية العام وحتى الآن عائداً بنسبة 7.2%.

يتبع "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نهجاً استثمارياً متنوعاً، ويستثمر أساساً في تسع بلدان، بدءاً من المغرب ووصولاً إلى سلطنة عمان.

ويرتكز الأداء الثابت للصندوق على قدرات البحث العالية لشركة "الواحة كابيتال" والتي تجمع، أثناء إنشاء وإدارة المحفظة الاستثمارية للصندوق، بين تحليلات الاقتصاد الكلي وقراءة الظروف الاقتصادية العالمية السائدة مع التحليلات المفصلة لأساسيات الشركات التي تستثمر في أسهمها.

وقال محمد الجمل، الرئيس التنفيذي للاستثمارات، قسم الأسواق العامة في شركة "الواحة كابيتال"، ومدير المحفظة الرئيسي في "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا": "إن نجاح الصندوق في الارتقاء إلى المرتبة الـ 15 في القائمة لهو خير دليل على مهارة وتفاني فريقنا المتميز من خبراء الاستثمار. ولا يزال هو صندوق التحوط الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدرج في التصنيف".