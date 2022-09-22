تعاون بين "مجموعة دال" و"العربية للطيران" لإطلاق شركة طيران جديدة في السودان

قامت "مجموعة دال"، أكبر تكتل تجاري في القطاع الخاص السوداني و"العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم بالاعلان عن مشروع مشترك لاطلاق "العربية السودان" شركة الطيران الجديدة في السودان والتي تتخذ من مطار الخرطوم الدولي مقراً لها.

وستعتمد "العربية السودان" على خدمات القيمة المضافة ذاتها التي تقدمها مجموعة "العربية للطيران". وسيوفر نموذج تسعير التذاكر والذي يعد الأفضل في فئته لجميع فئات الدخل الاستفادة منه، مما يمكّن المسافرين من التوفير اكثر من خلال الدفع مقابل الخدمات التي يريدونها فقط.

وقال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": "يسعدنا في مجموعة "العربية للطيران" التعاون مع "مجموعة دال" في هذا المشروع المشترك لاطلاق شركة الطيران الاقتصادي الجديدة في السودان. ونحن على ثقة بقدرة "العربية السودان" على دعم قطاع النقل الجوي للبلاد والمساهمة بشكل مباشر في نمو الاقتصاد المحلي وتطوير قطاع السياحة والسفر. ونتقدم بالشكر من "مجموعة دال" و"الهيئة العامة للطيران المدني" على ثقتهم الغالية ونتطلع الى العمل سوياُ لاطلاق وتطوير شركة الطيران الجديدة والتي ستضع في متناول الشعب السوداني خيارات جديدة للسفر الجوي المدفوع بالقيمة المضافة".

وقال أسامة داوود عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة دال: " يسرنا الاعلان عن إطلاق شركة "العربية السودان" بالشراكة مع مجموعة "العربية للطيران". ويأتي قرارنا بالشراكة مع مجموعة رائدة في مجال السفر الجوي منخفض التكلفة مدفوع بشكل اساسي في التزامنا الدائم المساهمة في تحقيق النمو البشري والاقتصادي المستدام في السودان. وتتمتع أمتنا بإمكانيات فريدة غير مستغلة ونادرًا ما يتم الإعلان عنها اضافة الى التاريخ العريق للسودان والطبيعة الخلابة وتنوع الثقافات الوطنية الغنية ، وبالتالي نحن ملتزمون بتطوير الجوانب المتنوعة لقطاع السياحة والسفر ونقل البضائع والاستثمار في تطوير البنية التحتية للطيران".

وأضاف: "يعكس سعينا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بلدنا التزامنا الثابت بمهمتنا الاساسية: فتح آفاق توظيف جديدة وفيرة للشباب السوداني والمهنيين ذوي المهارات العالية على حد سواء. ويسرني التعاون مع مجموعة "العربية للطيران" في هذا المشروع المشترك الجديد، ونتطلع قدماً إلى إطلاق "العربية السودان" في المستقبل القريب".

وستشغل "العربية السودان" اسطول طائرات من طراز إيرباص A320 وتتمتع مقصورة الطائرة براحة إضافية من خلال توفير أحد أكبر المقاعد مساحة مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية اخرى. وستعتمد الشركة الجديدة على تطبيقات الهاتف المحمول عبر الإنترنت التابعة للعربية للطيران وتوفير تجربة عملاء سريعة ومريحة وموثوقة بدءً من شراء التذاكر إلى الوصول في الموعد المحدد إلى وجهة السفر.

ومن مقرها في الخرطوم، ستتبنى الشركة الجديدة نموذج الأعمال الاقتصادي التي تتبعه مجموعة "العربية للطيران". وسيبدأ في وقت قريب العمل على إصدار شهادة المشغل الجوي التي تسمح للناقلة الجديدة بالشروع بمزاولة عملياتها. وسيتم الإعلان عن تفاصيل موعد الإطلاق وأسطول الشركة وشبكة وجهاتها في الوقت المناسب.