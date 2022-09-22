منطقة الفضاء الاقتصادية تستقطب الشركات الناشئة بمزايا جديدة

أعلنت مدينة مصدر، بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء، عن طرح حزمة تراخيص جديدة لاحتضان وتسريع أعمال الشركات الناشئة الناشطة في مجال الفضاء والشركات الصغيرة والمتوسطة، لتنضم إلى منطقة الفضاء الاقتصادية في مدينة مصدر بأبوظبي.

وأوضح بيان صادر، أمس، أنه سيكون بإمكان الشركات التي تنضم إلى منطقة الفضاء الاقتصادية، الاستفادة من خدمات التسجيل والترخيص، حيث ستوفر المنطقة الحرة في مدينة مصدر تراخيص مصممة للشركات التي تعمل في أحد مجالات قطاع الفضاء، التي تشمل: الإطلاق الفضائي، الاتصال الفضائي، الخدمات اللوجستية، تحليل البيانات، العلوم، والتكنولوجيا، الهندسة، والعديد غيرها.

كما ستحظى الشركات بحزمة من المزايا التي تتضمن توفير حاضنة للأعمال، والتوجيه والإرشاد، وإمكانية بناء شبكات العلاقات، وفرص الاستثمار، والتعاون مع مراكز بحثية عالمية رائدة، باعتبارها أعضاء في برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية.

وسيكون بإمكان الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، الحصول على خدمات التأشيرة لموظفيها.

وقال المدير التنفيذي لمدينة مصدر، أحمد باقحوم، إن «مدينة مصدر طوّرت بيئة أعمال فريدة من نوعها، لتمكين الشركات ودعم وتحفيز الابتكار».

وأضاف: «نسعى من خلال شراكتنا مع وكالة الإمارات للفضاء إلى احتضان أول منطقة فضاء في دولة الإمارات، واستقطاب المهنيين الموهوبين من جميع أنحاء العالم».

من جهته، قال نائب مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إبراهيم القاسم، إنه «تم تصميم حزمة الأعمال الجديدة لاستقطاب وتأسيس المزيد من الشركات ضمن قطاع الفضاء».

يشار إلى أنه تم إطلاق منطقة الفضاء الاقتصادية في مدينة مصدر خلال يناير الماضي، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، وهي أول منطقة لتكنولوجيا الفضاء تطلقها دولة الإمارات، في إطار برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية.