"التنافسية والإحصاء": 18.8% نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الجارية 2021

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة بنسبة 3.9% وبالأسعار الجارية بنسبة 18.8% في عام 2021.

وأظهرت بيانات المركز الصادرة اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.499 تريليون درهم في العام الماضي مقابل نحو 1.442 تريليون درهم في العام 2020، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 5.8% إلى 1.087 تريليون درهم في 2021، مقارنة بنحو 1.028 تريليون درهم في 2020.

وبحسب التنافسية والإحصاء، انخفضت مساهمة الصناعات الاستخراجية " النفط الخام والغاز الطبيعي" في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 28.7% في 2020 إلى 27.4% في 2021، بعد انخفاضها بنسبة 0.7% من 414.175 مليار درهم إلى 411.39 مليار درهم في العام الماضي.

ووصلت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لنحو 199.4 مليار درهم بنمو بنسبة 8.3%، فيما وصلت مساهمة الصناعات التحويلية إلى 166.69 مليار درهم بزيادة بنسبة 12.5%، وبلغت مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نحو 121.01 مليار درهم بارتفاع 2.1%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 88.9 مليار درهم والأنشطة العقارية 79.8 مليار درهم بنمو 5.6%، والنقل والتخزين 62.5 مليار درهم بزيادة 8.1%.

ووصلت مساهمة الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 59.9 مليار درهم، والمعلومات والاتصالات 43.8 مليار درهم، والكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 36.8 مليار درهم بزيادة 6.2%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية إلى 30.17 مليار درهم بارتفاع 23.2%، والتعليم إلى 23.9 مليار درهم بزيادة 1.8%، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 21.19 مليار درهم بنمو 17.2%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 13.75 مليار درهم بنمو 28.5%، وأنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل 10.06 مليار درهم والفنون والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى 7.85 مليار درهم.

وأوضح مركز التنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع إلى 1.524 تريليون درهم في العام الماضي مقابل 1.283 تريليون درهم في 2020، فيما زاد الناتج الملحي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 8.5% من 1.061 تريليون درهم في 2020 إلى 1.151 تريليون درهم في 2021.

وبحسب التنافسية والإحصاء، فان مساهمة الصناعات الاستخراجية شاملة النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وصلت إلي 372.8 مليار درهم في العام الماضي، ووصلت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية لنحو 199.01 مليار درهم، فيما وصلت مساهمة الصناعات التحويلية إلى 158.03 مليار درهم، وبلغت مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نحو 110.56 مليار درهم، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 113.11 مليار درهم، والأنشطة العقارية 72.15 مليار درهم، والنقل والتخزين 68.67 مليار درهم، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 69.94 مليار درهم، والمعلومات والاتصالات 45.9 مليار درهم، والكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 67.3 مليار درهم.

ووصلت مساهمة أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية إلى 33.4 مليار درهم، والتعليم إلى 25.99 مليار درهم، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 27.6 مليار درهم، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 13.9 مليار درهم، وأنشطة الاسر المعيشية كصاحب عمل 10.78 مليار درهم والفنون والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى 9.3 مليار درهم.