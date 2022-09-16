"فلاي دبي" تطلق عروضاً خاصة للسفر إلى زنجبار بهذا السعر

أطلقت "فلاي دبي" عروضها الخاصة للسفر الى زنجبار باسعار تبدأ من 1550 درهما.

وأفادت الناقلة في بيان، اليوم الجمعة، بأنه يمكن للمسافرين استكشاف زنجبار والتعرف على معالمها الهندسية المعمارية التي تعود إلى القرن التاسع عشر من خلال زيارة "ستون تاون" أو السباحة في مياه المحيط الهندي والتمتع بشواطئ ناكوبندا وباجي وخليج أوروا بمياهها الياقوتية ورمالها البيضاء.

وأضافت أنه في منطقة مجي مكونغوي، المعروفة أيضاً باسم "ستون تاون"، وواقعة على الضفة الغربية لأونجوجا، يمكن للسائح تذوّق المأكولات المحلية في منتزه فورودهاني، أو استكشاف كيف كان السلاطين يرفّهون عن أنفسهم في حمامات حامامني بيرسيا العامة.

وأشارت الناقلة إلى أن زنجبار توفر فرصة لعشاق الغطس أو الغوص في مياه ألارخبيل أو التمتع بمشاهد الجمال الأفريقية خلال وقت الغروب.

كما أشاتر أنه لعشاق المعالم الطبيعية، توفر زنجبار خيارات متعددة منها مركز زنجبار للفراشات، أو مستنقع "مناراني" للحفاظ على السلاحف البحرية، اضافة إلى محمية "شيتاز روك".

ولمحبي المهرجانات هناك العديد من عروض الرقص التقليدي والألعاب البهلوانية وغيرها.