«الاتحادية للضرائب» تطلق النظام المُطوَّر الرقمي لرد الضريبة للسياح

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع شركة «بلانيت»، النظام الرقمي المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية، بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%، والذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً.وجاء الإعلان عن إطلاق النظام الجديد خلال مؤتمر صحافي عُقد في دبي، أمس، بحضور مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، ومدير عام شركة «بلانيت» المُشغِّلة لنظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، إياد الكردي. وجرى خلال المؤتمر توضيح النظام المُطوَّر الذي يعتمد على التعامل بالفواتير الإلكترونية الصادرة عن منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة بالنظام بدلاً من الفواتير الورقية التقليدية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين هذه المنافذ ونظام رد الضريبة للسياح، حيث يتم إصدار وإرسال وتعديل وتخزين الفواتير بصيغة إلكترونية بين البائع والسائح المشتري والنظام.

وقال البستاني، إن «إطلاق النظام الجديد يأتي ضمن خطط التطوير المتواصلة التي تقوم بها الهيئة، بما يتوافق مع أفضل المعايير، وبما يعزز تنافسية الدولة في جميع القطاعات من بينها القطاع السياحي في إطار استراتيجية الحكومة الرقمية التي تهدف إلى التحول الذكي لجميع الخدمات الحكومية».

وأضاف أن «دولة الإمارات نجحت في ترسيخ دعائم بنية تحتية رقمية تعد من الأكثر تطوراً على مستوى العالم».

وأشار إلى أن نظام رد الضريبة للسياح حقق معدلات نمو جيدة خلال العام الجاري حيث إن عدد معاملات رد الضريبة للسياح استناداً لملصقات استرداد الضريبة الصادرة عن متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام، تضاعف إلى 2.31 مليون معاملة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 1.13 مليون معاملة خلال الفترة نفسها من عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 104.15%، كما ارتفعت القيمة الإجمالية لمبالغ الضريبة التي تم ردها للسياح بنسبة 113.48% خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية أغسطس 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، مُرجعاً ذلك النمو إلى تخفيف القيود العالمية على السفر الذي أدى إلى ارتفاع الحركة السياحية في الدولة.

وحول رد الضريبة للسياح على المشتريات التي تتم عبر التجارة الالكترونية، أفاد إياد الكردي، بأن «النظام يتطلب أن يكون السائح متواجداً داخل الدولة، وفي حال طلب المنتجات عبر مواقع وتطبيقات التجارة الإلكترونية يمكن أن يتم ذلك عبر اختيار إجراء (كليك آند كولكت)، ويجب أن يتسلم السائح المشتريات من المتجر لإتمام عملية التسجيل في نظام رد الضريبة».

خالد البستاني:

«الإمارات نجحت في ترسيخ دعائم بنية تحتية رقمية تعد من الأكثر تطوراً على مستوى العالم».