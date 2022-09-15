«دبي للسلع المتعددة» يسجل نمواً مضاعفاً في عدد الشركات الصينية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، تسجيل نمو مضاعف في عدد الشركات الصينية في المنطقة الحرة التابعة للمركز والمُسجلة خلال السنوات الخمس الماضية، موضحاً أنه يضم 703 شركات صينية، تمثّل نحو 12% من إجمالي عدد الشركات الصينية الناشطة بدولة الإمارات. وأشار المركز في بيان أمس، إلى أن هذا النمو جاء مدعوماً بالعلاقات الدبلوماسية القوية والشراكات الاقتصادية المتينة بين الإمارات والصين.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «يتواجد أكثر من 6000 شركة صينية في دولة الإمارات حالياً، ويفخر مركز دبي للسلع المتعددة باحتضان 12% من إجمالي عدد هذه الشركات».

من جانبه، قال المدير العام لمؤسسة دونغ فانغ للكهرباء الصينية، لي جيان، التي تتخذ شركته مركز دبي للسلع المتعددة مقراً لها، إن «المركز يتمتع بمجموعة من العوامل الجاذبة للأعمال، بما في ذلك موقعه الجغرافي وبنيته الاجتماعية والاقتصادية المتطورة، فضلاً عن منظومته الداعمة للأعمال، ما عزز مكانته وتنافسيته على الخارطة الدولية».

بدوره، قال رئيس شركة «باور تشينا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، تانغ يوهوا، إن «شركتنا في مركز دبي للسلع المتعددة تأسست عام 2013، ومنذ ذلك الحين، وعلى مدار نحو 10 سنوات، حققنا نمواً وتطوراً كبيرين».