مكتوم بن محمد: الإمارات جعـلت الإنسـان محـوراً لأعمالها وتنميتها المستدامة

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الاجتماع السابع للجنة الميزانية العامة للاتحاد، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومحافظ المصرف المركزي، خالد محمد سالم بالعمى التميمي، إضافة إلى ممثلين من وزارة المالية.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس: «ترأست بحضور أخي الشيخ منصور بن زايد، وأخي الشيخ عبدالله بن زايد، اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد، وناقشنا مشروع الميزانية للعام المقبل، والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنوات 2022-2023».

وأضاف سموه: «خططنا المالية تعكس رؤية حكومة الإمارات التي جعلت الإنسان محوراً لأعمالها وتنميتها المستدامة».

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات، أهمها التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنوات المالية 2022-2023 في ضوء المصروفات الفعلية والإيرادات المحصلة خلال السنة المالية الجارية، والتنبؤات بالإيرادات المستقبلية.

كما ناقشت اللجنة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2023، في ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية لتحديث مشروع الميزانية العامة للاتحاد، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي (رقم 26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة.

ووجهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2023 لمجلس الوزراء للاعتماد، كما استعرضت طلبات الجهات الاتحادية بشأن الميزانية التكميلية للسنة المالية 2022، ووجهت بما يلزم بهذا الشأن. وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية في الإجراءات التي قامت بها لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2023، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن.