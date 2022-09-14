الإمارات تتقدم لإعادة الترشح لعضوية منظمة «الإيكاو»

تُشارك دولة الإمارات، مُمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، بوفد رفيع المستوى في أعمال الجمعية العمومية الـ41 لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو». ويترأس وفد الدولة وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، عبدالله بن طوق المري، ويضم الوفد في عضويته مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، وعدداً من الخبراء والمختصين.

وخلال مشاركتها في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية الـ41 لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، ستقوم الدولة بالتقدم لإعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة عن الفئة الثالثة للسنوات (2022-2025)، وذلك خلال الانتخابات التي ستجري ضمن أعمال انعقاد الجمعية العمومية في الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى السابع من أكتوبر المقبل، في مدينة مونتريال بكندا، والتي سيشارك فيها وفود من الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 193 دولة، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وممثلين عن الجهات كافة ذات الصلة بالطيران المدني الدولي.

وانضمت دولة الإمارات إلى منظمة الطيران المدني الدولي عام 1972، وتمكنت من الانضمام لعضوية المجلس في عام 2007، والمحافظة على عضويتها للمرة الخامسة على التوالي في عام 2019، حيث أسهمت الدولة خلال تلك الفترة في دعم الجهود الرامية نحو تعزيز مستقبل قطاع الطيران ودعم المنظمة في تطبيق أهدافها الاستراتيجية.

وتمتلك دولة الإمارات، الكثير من العوامل التي تؤهلها للفوز مجدداً بمقعد مجلس المنظمة، نظراً لمكانتها الرائدة في صناعة الطيران المدني إقليمياً ودولياً وتمتعها بعلاقات تعاون وثيقة مع المنظمة والدول الأعضاء.

يُشار إلى أنه وفقاً للنظام الأساسي لمنظمة «الإيكاو» فإن الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددهم 193 تقوم باختيار 36 دولة فقط لتشكيل مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، والذي يعتبر الهيئة التشريعية للمنظمة.

الدولة تمتلك كثيراً من العوامل التي تؤهلها للفوز مجدداً بمقعد مجلس المنظمة.