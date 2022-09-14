«دبي للاستثمار» توزع أرباحاً مرحلية بنسبة 7.5%

أعلنت شركة دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، أمس، عن توزيع أرباح مرحلية بنسبة 7.5% على المساهمين.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن هذه الخطوة تأتي نتيجةً لعملية التخارج التي قامت بها المجموعة، وأثمرت بيع 50% من حقوق الملكية في «إيميكول» خلال أبريل 2022، وتحقيق مكاسب وصلت إلى نحو مليار درهم، سيتم إدراجها في الربع الثالث من العام الجاري.

وأفادت بأن الاقتراح المقدم بهذا الشأن نال الموافقة من قبل المساهمين، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة.

وكانت «دبي للاستثمار» حققت صافي أرباح، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بنسبة 20.5% لتصل إلى 364 مليون درهم، مقارنة بـ302 مليون درهم أرباحاً سجلتها الشركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجعت نمو الأرباح بشكل أساسي إلى الأداء القوي والمستمر لقطاعات التصنيع، والمقاولات، والخدمات.