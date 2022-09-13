«الاتحاد للطيران» تطلق خدماتها إلى غوانزو اعتباراً من 10 أكتوبر

أفادت شركة الاتحاد للطيران، أمس، بأنه من المقرر إطلاق أولى رحلاتها إلى مدينة غوانزو الصينية، اعتباراً من 10 أكتوبر المقبل بمعدّل رحلتين أسبوعياً، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية.

وذكرت الناقلة في بيان، أنها ستخدم الوجهة الجديدة، مبدئياً، بطائرات «بوينغ 777» المرتبة وفق نظام الدرجتين.

مشيرة إلى أنها أصبحت أول شركة طيران دولية تُسيّر خدمات مسافرين إلى أهم ثلاث وجهات في الصين (غوانزو وشنغهاي وبكين) منذ بداية الجائحة.

وقال نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في «الاتحاد للطيران»، مارتن درو: «ستلبي الرحلتان الأسبوعيتان الطلب القوي من قبل المسافرين بين دولة الإمارات والصين، كما ستتيح قدرات شحن جديدة وإمكانية فتح فرص أعمال أكثر لدعم الشريحة الواسعة من أصحاب الأعمال وتعزيز الروابط بين السوق الإماراتية والصينية».

يُشار إلى أنه بدءاً من 10 أكتوبر المقبل، ستتمكن «الاتحاد للطيران» من تقديم أربع خدمات أسبوعية إلى الصين، بينها رحلتان أسبوعياً بين أبوظبي وغوانزو، ورحلة أسبوعية بين أبوظبي وبكين، وأخرى أسبوعية أيضاً بين أبوظبي وشنغهاي.