"‎الاتحاد للطيران" مستمرة في الاستثمار في السوق الأميركي مع زيادة الرحلات وتعزيز الشراكات

تستمر الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في تعزيز التزامها في السوق الأميركي مع زيادة رحلاتها إلى مطار جون ف. كينيدي الدولي في نيويورك في أعقاب اطلاق تشغيل طائرة A350 إلى هذه الوجهة وتوسعة الشراكة مع جيت بلو.

ومساء أمس، نظمت الاتحاد للطيران حفلاً في نيويورك في مطعم شيبرياني داون تاون بمناسبة هذه الشراكة والتزامها المستمر بالسوق الأميركي وشركائها في أميركا الشمالية.

وانضم إلى الحفل عدد من كبار المسؤولين من قطاع السياحة في أبوظبي، من بينهم محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال لإدارة الأصول، وحسين الهاشمي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أمريكا وأوروبا في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وفرانسوا بوريين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي، وغيرهم من التنفيذين من قطاع الفندقة والسياحة والسفر، مما يساعد على تعزيز الروابط بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

وتحدث خلال الحفل توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، بالقول: "تبقى الولايات المتحدة من أهم الأسواق بالنسبة إلينا، ولهذا كانت نيويورك وشيكاغو من أولى الوجهات التي نشغّل إليها طائرة A350 ونحن فخورون باستمرارنا في تقديم أفضل تجربة سفر لضيوفنا مع توفير أفضل المسارات والرحلات من خلال شراكتنا المتنامية مع جيت بلو".

وفي يونيو من هذا العام، أطلقت الاتحاد للطيران طائرة A350 التي تحمل شعار استدامة 50 الفريد في إشارة إلى الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات والتزام الاتحاد للطيران بالحد من انبعاثاتها الكربونية إلى الصفر بحلول 2050 ..وتشغّل الطائرة حاليا إلى وجهتين في أميركا وذلك من أبوظبي إلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو ومطار جون أف كينيدي الدولي في نيويورك.

وتعتبر طائرة A350 التي تحمل محرك رولز-رويس ترنت XWB من الطائرات الأكثر فاعلية في العالم، حيث تحرق الوقود بنسبة 25% أقل من طائرات الجيل السابق من نفس الطراز ..وتم وضع برنامج استدامة 50 في إطار شراكة بين الاتحاد للطيران وإيرباص ورولز رويس، وهو يعتمد على استخدام طائرات A350 كحقل تجارب للمبادرات والإجراءات والتكنولوجيات الجديدة للحد من الانبعاثات الكربونية بالارتكاز على النتائج المستقاة من برنامج الاتحاد غرينلاينر على طائرات بوينج B787.

وحضر الحفل مجموعة من المدراء التنفيذيين من شركة جيت بلو ومركزها نيويورك، والتي بدأت شراكتها مع الاتحاد للطيران في 2014 ولهما حاليا شراكة بالرمز عبر 46 وجهة في الأميركيتين ..وبدأت جيت بلو شراكتها بالرمز على رحلات الاتحاد من أبوظبي إلى شيكاغو ونيويورك، تلتهما واشنطن العاصمة ..ومع بدء الاتحاد للطيران بزيادة الرحلات إلى مطار نيويورك الدولي في نوفمبر، تخطط الشركتان لزيادة الوجهات التي تشغّلان إليها لتقدمان رحلات ربط سلسة للضيوف.

وإضافة إلى زيادة الرحلات من خلال الشراكة بالرمز، تعمل الاتحاد للطيران وجيت بلو على تطوير برنامج ولاء للضيوف تسمح لعملاء الشركتين باكتساب واستبدال الأميال على رحلات الشركتين.

وإلى جانب اطلاق طائرة A350 وزيادة رحلاتها إلى مطار نيويورك وتعزيز شراكتها مع جيت بلو، تم الإعلان في يونيو الماضي عن كون الاتحاد للطيران أول شركة طيران شرق أوسطية ومن أولى شركات الطيران الدولية تحصل على مقر دائم في مبنى المسافرين واحد في مطار نيويورك الدولي، مع حضور كبار المسؤولين في الشركة حفل افتتاح المقر في 8 سبتمبر.

ويستفيد ضيوف الاتحاد للطيران من خدمة تخليص المسبق لمعاملات السفر إلى الولايات المتحدة في مطار أبوظبي الدولي، وهي الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط، والتي تسمح للمسافرين إلى الولايات المتحدة على متن الاتحاد للطيران بتخليص معاملات الهجرة والجمارك والمنتجات الزراعية في أبوظبي قبل صعود الطائرة ما يعني تفادي طوابير الانتظار عند الوصول إلى أميركا.