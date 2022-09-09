صندوق خليفة يسمح بتسجيل عدد غير محدود من مشروعات رواد الأعمال

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع رسمياً حزمة من الميزات الجديدة المضافة، التي يقدمها إلى رواد الأعمال من خلال برنامج عضويته، حيث اشتمل البرنامج الجديد على مجموعة من الخدمات والتسهيلات، منها قابلية تسجيل عدد لامحدود من المشروعات، بعد أن كان يسمح في السابق بتسجيل مشروع واحد فقط لكل رائد أعمال.

وأوضح الصندوق في بيان أمس، أن الحصول على العضوية الجديدة، أصبح متاحاً أمام رواد الأعمال ابتداءً من عمر 21 عاماً.

وأضاف أنه تقررت أيضاً إمكانية زيادة عدد مرات تجديد عضوية الصندوق من ثلاث مرات إلى سبع لكل مشروع، فضلاً عن إزالة قيود الاشتراك تبعاً لعمر الشركة أو المشروع، في حين لم تكن عروض عضوية صندوق خليفة سابقاً تشمل المشروعات التي صدرت رخصها التجارية منذ أكثر من خمس سنوات.

وقالت الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة، علياء المزروعي، إن «برنامج العضوية الجديد، سيمكّن رواد الأعمال من الوصول إلى عروض وامتيازات مبتكرة وحديثة».

وأضافت المزروعي، أن «البرنامج يهدف بشكل أساسي إلى تمكين شريحة أوسع من رواد الأعمال من الميزات والخدمات الجديدة».