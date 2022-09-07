"أدنيك" تعتمد هوية مؤسسية جديدة لدعم التنوع الاقتصادي في أبوظبي

كشفت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" عن هويتها المؤسسية الجديدة، في خُطوة تهدف إلى تعزيز حضور القطاعات التجارية الستة الرئيسية للشركة، بما فيها مراكز المعارض والمؤتمرات وتنظيم الفعاليات والضيافة والطعام والخدمات المخصصة بإقامة الفعاليات والفنادق والسياحة الترفيهية.

وتساهم مجموعة أدنيك، بفضل مكانتها البارزة في مجال سياحة الاعمال والسياحة الترفيهية في أبوظبي في تحقيق مردود اجتماعي واقتصادي، وذلك من خلال إدارة مجموعة من الشركات التي توفر أفضل المرافق والخدمات وفق أعلى المواصفات المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.

وتعكس الهوية المؤسسية الجديدة رؤية المجموعة ورسالتها المُتجددة، بينما تسعى للتوسع من حيث نطاق الأعمال والحضور الجغرافي على حدّ سواء.

وتلعب أدنيك دوراً محورياً في تعزيز مساعي التنوع الاقتصادي في أبوظبي، فضلاً عن دعمها الإيجابي للجهات الداعمة لمسيرة تطور وازدهار الإمارة ودولة الإمارات.

من جانب آخر، تستكشف المجموعة على الدوام أحدث الطرق وأكثرها ابتكاراً لتسليط الضوء على أبوظبي بوصفها وجهة ديناميكية وسريعة النمو للأعمال والسياحة ..ويتمتع مركز" أدنيك"، المركز العالمي الرائد في مجال استضافة الفعاليات العالمية الكبرى بفضل البنية التحتية الاستثنائية وفريق عمل متخصص ومرافق متطورة تضمن التنمية المستدامة، كما تقدم مجموعةً من الخدمات الأساسية، عبر عدد من الشركات المتخصصة في إدارة الوجهات السياحية وتوفير خدمات الضيافة، والطعام، والفنادق، وغيرها.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "تعكس الهوية المؤسسية الجديدة للمجموعة استراتيجيتنا الرامية لتنويع عملياتنا من خلال التركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في صناعتي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية وتحقيق التكامل فيما بينها، الأمر الذي سيساهم في تعزيز تنافسيتنا على الصعيدين الإقليمي والدولي وزيادة المساهمات المباشرة وغير المباشرة لوحدات الأعمال التابعة للمجموعة، لتحقيق قيمة مضافة إلى اقتصاد إمارة أبوظبي والدولة، وذلك وفق تطلعات ورؤية قيادتنا الرشيدة للأعوام الخمسين المقبلة".

وأضاف: "تُسلط هذه الخطوة الضوء على مجموعتنا باعتبارها من الشركات التجارية الرائدة، والتي تمتد أنشطتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، بما ينسجم بالكامل مع خطط النمو المستقبلي التي اعتمدناها للمجموعة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا على حدّ سواء ..ونوفر خدماتنا للشركات والمسافرين لأغراض الترفيه بما يعود بفائدة اقتصادية واجتماعية ملموسة على أبوظبي، ويساهم في التنمية المستدامة لقطاع السياحة في الإمارة".

وتنطوي تحت مظلة مجموعة أدنيك عدد من الشركات المتخصصة التي تعمل بانسجام في ستة مجالات أعمال رئيسية، تتصدرها أدنيك لمراكز المعارض والمؤتمرات التي تزخر بأجندات غنية من الفعاليات التخصصية الرائدة ..وتمتلك المجموعة وتُشغّل ثلاثة مراكز دولية بارزة، بما فيها مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات وإكسل لندن.

ويشمل ثاني قطاعات الأعمال لدى الشركة أدنيك لتنظيم الفعاليات التي تقوم بتنظيم الفعاليات البارزة على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك ثمانية معارض دولية تُنظّمها المجموعة، وهي معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، ومعرضا الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس"، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار"، والكونغرس العالمي للإعلام، ومعرض أبوظبي الدولي للقوارب، ومعرض أبوظبي الدولي للأغذية.

ويضم قطاع الأعمال الثالث أدنيك للفنادق التي تمتلك ستة فنادق عالمية مرموقة، وتُقدم خدماتها للمسافرين لأغراض الأعمال والترفيه على حد سواء، وهي ألوفت لندن إكسل، ودبل تري باي هيلتون لندن إكسل، وألوفت أبوظبي، وأنداز كابيتال جيت أبوظبي، وأنانتارا جزيرة صير بني ياس أبوظبي، وقصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا، وذلك إلى جانب استحواذها على حصة ببعض الفنادق مثل شانغريلا قرية البري، وفيرمونت باب البحر، و فندق غراند حياة أبو ظبي، وبارك روتانا أبوظبي، إلى جانب فندق تريدرز، قرية البري.

ويشتمل القطاع الرابع على أدنيك للخدمات، التي تقدم مجموعة واسعة من الحلول المخصصة والتي تشمل التصميم والإنتاج الصوتي والمرئي وبناء الأجنحة والمقاولات والطباعة كافة التجهيزات في مجال صناعة الفعاليات.

في حين تختص أدنيك للطعام والضيافة والتي تُقدم خدمات الضيافة والطعام في جميع أنحاء دولة الإمارات، فضلاً عن تشغيلها لشركة الاتحاد لخدمات توريد الطعام.

وتركز أدنيك للسياحة على السياحة الترفيهية، بهدف تعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات وغيرها من الأسواق التي تنشط فيها الشركة، بوصفها وجهات سياحية رائدة تستقطب أكبر عدد ممكن من الزوار من جميع أنحاء العالم من خلال توفير التجارب المتفردة التي تُتيح لهم استكشاف هذه الوجهات والاستمتاع بما تزخر به من عوامل الجذب ..وتتحقق هذه الأهداف من خلال شركة سياحة 365، التي تضم شركات كابيتال للسفر وكابيتال إكسبيرينس، وكابيتال للعطلات، وكابيتال درايف.