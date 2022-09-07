«ديوا» تتلقى 4 عروض عالمية خاصة بمجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

تلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أربعة عروض من شركات عالمية لعقد الخدمات الاستشارية للمرحلة السادسة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل، ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، وستبلغ القدرة الإنتاجية للمرحلة السادسة من المجمع 900 ميغاواط.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير

إن «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، يحظى منذ إطلاقه باهتمام واسع من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وفق نموذج المنتج المستقل».

وأوضح أن القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة تصل إلى 14.117 ميغاواط، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 1.627 ميغاواط باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية.

ولفت إلى أن الهيئة تنفذ مشروعات أخرى في المجمع بإجمالي 1.233 ميغاواط باستخدام تقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، ما يرفع نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى 11.5%، بينما من المتوقع أن تصل إلى 14% بنهاية العام الجاري.

وأكد الطاير: «نعمل على تعزيز صدارة دبي ودولة الإمارات في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث حققت الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية، وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية عالمياً».