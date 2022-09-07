«دوكاب» تنفّذ خطوط نقل عالية الجهد لـ «الاتحاد للماء والكهرباء»

أعلنت كل من مجموعة «دوكاب» و«الاتحاد للماء والكهرباء» عن إبرام شراكة جديدة تجمعهما، بهدف تعزيز شبكة نقل الطاقة الكهربائية في الدولة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن هذا التعاون يأتي في إطار جهود «الاتحاد للماء والكهرباء» لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من القطاعات الحيوية التي توفرها في المناطق التي تضطلع بتقديم خدماتها فيها.

ومن خلال هذه الشراكة، ستنفذ «دوكاب» خطوط نقل عالية الجهد للربط بين بعض المحطات التابعة لـ«الاتحاد للماء والكهرباء» في عدد من المناطق، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع خلال العام المقبل.

وتحت شعار «صنع في الإمارات»، تقوم المجموعة بتصميم وتصنيع مستلزمات المشروع من الكابلات النحاسية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»، محمد المطوع، إن «تطبيق حلول الطاقة الأكثر ابتكاراً وأماناً واستدامة المتوافرة في السوق، يمكن أن يسهم في إحداث فارق نوعي»، مشيراً إلى أن «هذا المشروع يعد دليلاً على القيمة الاستثنائية التي يمكن تقديمها للهيئات والمؤسسات العاملة داخل دولة الإمارات».

من جهته، قال مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء»، محمد صالح، إن الخطوط التي ستنفذها «دوكاب» تأتي ضمن مشروعات حيوية في قطاع الكهرباء، يتم تنفيذها في مختلف المناطق.

وتتضمن المشروعات كابلات وخطوط نقل عالية الجهد بقدرة 132 كيلوفولت للربط بين محطتي الذيد والمدام، ومثلها للربط بين محطتي ترانسكو خورفكان وترانسكو الطويين وسيح دبا، وذلك بإجمالي أطوال يصل إلى 60 كيلومتراً، وكلفة تبلغ نحو 260 مليون درهم.