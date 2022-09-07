«أو إيه جي»: سرعة التعافي جعلت «A380» الخيار المفضّل لشركات الطيران

قالت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، إن قوة تعافي قطاع النقل الجوي بعد الجائحة فاجأت الجميع، ما أوجد تحديات تمثلت في العثور على موارد كافية لتشغيل جدول صيفي كامل خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضافت المؤسسة في دراسة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن هذا الطلب دفع بعض شركات الطيران إلى إعادة التفكير وتقييم قيمة الطائرات كبيرة الحجم في أساطيلها، خصوصاً عند العمل في المطارات، حيث يصعب تأمين خانات زمنية إضافية.

وذكرت المؤسسة أن طائرة «A380»، التي تعد شركة طيران الإمارات أكبر مشغل لها في العالم، تملأ فجوة الطلب تلك في كثير من الحالات، مشيرة إلى أن من الواضح أن شركات الطيران انتقائية للغاية بشأن مكان تشغيل الطائرة خلال الصيف.

وبيّنت أنه بالنسبة للعديد من شركات الطيران، تم تحديد البديل المثالي لطائرة «A380» على أنها «B777X»، حيث كان من المقرر أصلاً أن تكون في الخدمة بحلول عام 2020، لافتة إلى أن من غير المتوقع الآن أن يتم تشغيلها قبل عام 2025 على أقرب تقدير.

ووفقاً لدراسة «أو إيه جي»، فإن شركات الطيران لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة عدد الرحلات بطائرة «A380»، وزيادة عملياتها بشكل مطرد، مشيرة إلى أن شركة «لوفتهانزا» اتخذت قراراً بإعادة الطائرة إلى الخدمة اعتباراً من صيف 2023.

وأكدت «أو إيه جي» أن طائرة «A380» سيبقى جزءاً أساسياً من أسطول «طيران الإمارات» للسنوات المقبلة.

من جهتها، قالت «طيران الإمارات» إنها تخطط لتشغيل طائراتها «A380» العملاقة لخدمة رحلاتها المباشرة من دون توقف من وإلى وجهات أوكلاند وكوالالمبور وبيرث، اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل.

كما تعتزم الناقلة تشغيل «العملاقة» للمرة الأولى إلى مدينة بنغالورو الهندية، اعتباراً من 30 أكتوبر، وبذلك ستصبح «طيران الإمارات» أول ناقلة تشغل خدمة منتظمة بأكبر طائرة ركاب في العالم إلى مطار كيمبيغودا الدولي في بنغالورو.

وتخدم طائرة «A380» حالياً 32 وجهة لـ«طيران الإمارات» برحلات منتظمة، فيما سيجري الإعلان عن المزيد في الأسابيع والأشهر المقبلة.

ونظراً لأن الطلب على السفر هو الأقوى منذ أكثر من عامين، فإن «طيران الإمارات» ستوفر للعملاء مزيداً من الخيارات وتجربة أفضل مع تعزيز خدمات «A380» إلى 42 وجهة بحلول نهاية مارس 2023.

وبالتزامن مع ذلك، تعمل على توسيع شبكتها لتلبية الطلب، وتعزيز جداولها الحالية إلى أكثر من 400 رحلة مغادرة أسبوعياً من دبي بطائرة «A380»، توفر 460 ألف مقعد بحلول مارس 2023، بما في ذلك 81 ألف مقعد في المقصورات الفاخرة، ما يمنح العملاء راحة أكبر.

ومع حلول نهاية العام الجاري، فإن «طيران الإمارات» ستخدم نحو ثلث شبكتها بطائرات «A380»، التي ستصل أعدادها العاملة في الأسطول إلى 85 طائرة.

«طيران الإمارات» تشغّل «العملاقة» إلى 42 وجهة في نهاية مارس 2023.