الإمارات تتصدّر دول المنطقة في حصص المدفوعات الرقمية

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «نتورك إنترناشيونال»، لأنظمة السداد الرقمي، ناندان مير، بأن الإمارات تأتي في مقدمة منطقة دول الشرق الأوسط، في حصص المدفوعات الرقمية من إجمالي عمليات السداد للمشتريات في الدولة، وذلك بنسبة تتجاوز 44%، فيما بلغ المتوسط العام لحصص المدفوعات الرقمية في دول المنطقة ما لا يتجاوز نسبة 10%.

وأشار مير، في تصريحات على هامش لقاء صحافي عقدته الشركة أمس في دبي، لإطلاق برنامج «المستقبل الإماراتي» لتطوير المواهب الإماراتية في مجال التكنولوجيا المالية، إلى أن «قيمة المدفوعات المالية من خلال الشركة في دولة الإمارات، سجلت خلال العام الماضي مبلغ 32 مليار دولار (117.4 مليار درهم)، فيما تبلغ تقديراتها خلال العام الجاري نحو 40 مليار دولار (147 مليار درهم)».

بدوره، قال المدير العام الإقليمي، قسم الاستحواذ في الإمارات لدى «نتورك إنترناشيونال»، أحمد بن طراف، إن «سوق المدفوعات الرقمية في الإمارات تشهد نمواً متزايداً في الوقت الحالي، مع عودة النشاط السياحي، وبعد أن غيرت جائحة (كوفيد - 19) من ثقافة المستهلكين من حيث زيادة الإقبال على المدفوعات الرقمية، سواء عبر البطاقات الإلكترونية أو عن بعد عبر الإنترنت».

وأوضح أن «الشركة توفر حلول دفع لنحو 125 ألف تاجر في الإمارات، إلى جانب 14 من أكبر البنوك العاملة في الدولة»، لافتاً إلى أن «الشركة المدرجة في بورصة لندن توفر حلولاً (حسب طلب المستهلك) للتجار، بحيث تكون عملية الدفع بين الشركة والمستهلك مباشرة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لإدارة عمليات المجموعة والرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة «نتورك إنترناشيونال»، جمال النساي، إن «المرحلة الثانية من برنامج (المستقبل الإماراتي) ستشمل تحمل الشركة التكاليف الدراسية اللازمة لحصول المتدربين على الماجستير من 15 جامعة دولية، سواء داخل الدولة أم خارجها».