"كهرباء دبي" تتلقى 4 عروض عالمية لعقد الخدمات الاستشارية للمرحلة الـ 6 من مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

تلقت هيئة كهرباء ومياه دبي أربعة عروض من شركات عالمية لعقد الخدمات الاستشارية للمرحلة السادسة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وستبلغ القدرة الإنتاجية للمرحلة السادسة من المجمع 900 ميجاوات.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير: "نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050".

وأضاف ويحظى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية منذ إطلاقه باهتمام واسع من المطورين العالميين الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل.

وذكر أن القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة تصل إلى 14,117 ميجاوات. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 1,627 ميجاوات باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية . .لافتا إلى أن الهيئة تنفذ مشاريع أخرى في المجمع بإجمالي 1,233 ميجاوات باستخدام تقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة مما يرفع نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى 11.5% ومن المتوقع أن تصل إلى 14% بنهاية العام الجاري.