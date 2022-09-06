«الإمارات للزجاج» توفر زجاجاً مقاوماً للحرائق معتمداً دولياً

وقّعت شركة الإمارات للزجاج، المملوكة لشركة دبي للاستثمار، اتفاقية شراكة مع المجموعة الدولية للتكنولوجيا (SCHOTT)، بهدف تزويد المهندسين المعماريين في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بأنواع الزجاج عالي الأداء يجمع بين مقاومة الحريق وحرية التصميم بأسلوب فريد من نوعه.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه بموجب الشراكة الجديدة، ستقدّم «الإمارات للزجاج» و«SCHOTT»، أنواعاً عدة من الزجاج المتعدد الوظائف والمصفح والعازل، الحاصلة على اعتماد المعيار الأوروبي (EN) وشهادة مختبرات «أندر رايترز UL»، مشيراً إلى أن تلك الأنواع مقاومة للحريق من خلال الحد من انتشار النيران لمدة تصل إلى 120 دقيقة.

ووفقاً للبيان ستقوم شركة الإمارات للزجاج، بتجهيز ومعالجة وتوزيع الزجاج المقاوم للحريق الذي سيتم توريده من قبل شركة «SCHOTT»، الأمر الذي من شأنه تسهيل عملية صقل الزجاج وفق مستويات عالية الجودة، وضمن فترة زمنية قصيرة.

ويختلف هذا الزجاج عن زجاج الأمان المصفح القياسي، إلا أنه يتميز بالصلابة والمتانة العالية نفسها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للزجاج، رضوان الله خان، إن «الزجاج المبتكر الجديد المقاوم للحريق من شركة الإمارات للزجاج وSCHOTT، يتيح المجال لتنفيذ التصاميم العصرية، ومضاعفة وصول الضوء الطبيعي إلى المساحات الداخلية المفتوحة والمترابطة في الوقت نفسه».

من جهته، قال نائب الرئيس والمسؤول عن وحدة الأعمال الخاصة بالزجاج المسطح في شركة «SCHOTT»،

ستيفان هيرجوت: «تتيح شراكتنا مع (الإمارات للزجاج)، فرصة لتعزيز وجودنا ومكانتنا في المنطقة».

• النوع الجديد من الزجاج ستوفره الشركة، بالتعاون مع المجموعة الدولية للتكنولوجيا.