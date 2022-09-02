"دو" تطلق عرضاً حصرياً للمعلمين بميزات عديدة

أعلنت "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن عرض حصري للمعلمين في دولة الإمارات، بهدف تمكينهم من التواصل ودعم العملية التعليمية في مؤسساتهم.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الجمعة، أنه تم تصميم الباقة الجديدة خصيصاً لتلبية المتطلبات المهنية والشخصية للمعلمين، إضافة إلى توفير مستوى عالٍ من المرونة لضمان قدرتهم على تزويد الطلبة بالمعرفة حتى خارج فصول الدراسة.

ويقدم العرض الحصري للمعلمين ميزات عديدة، بما في ذلك بيانات مفتوحة للوصول إلى مجموعة من مواقع الـ"ويب" التعليميةـ إضافة إلى دقائق محلية ودولية.

كما تم تصميم الباقات الحصرية من "دو" للمعلمين مع مزايا مصممة خصيصاً لتلبية جميع احتياجات ومتطلبات الاتصال اليومية.

ويمكن لجميع المعلمين والمدرّسين في الإمارات الاستفادة من مزايا العرض الجديد عند الاشتراك في باقات الأعمال والباقات الحكومية من "دو" من خلال موقعها الإلكتروني أو متاجر البيع بالتجزئة التابعة للشركة.