«المركزي»: 72 مليار درهم تمويلات بنكية في 6 أشهر

ضخت البنوك العاملة في الدولة تمويلات وقروضاً خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 72 مليار درهم، ليصل إجمالي الائتمان بنهاية يونيو الماضي إلى تريليون و866 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و794 ملياراً نهاية عام 2021، بنمو نسبته 4% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن منح القروض والتسهيلات لمختلف القطاعات عاد إلى مستويات ما قبل جائحة «كورونا».

وكان «المركزي» قال في مسحه الفصلي حول توجهات الائتمان، الذي نشره في وقت سابق، إن هناك تعافياً واضحاً في الطلب على القروض، بسبب زيادة شهية المتعاملين لأخذ تمويلات، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب قيام البنوك بتخفيف التشدد في شروط الإقراض، رغبة منها في تحريك السيولة، والقيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت بيانات «المركزي»، أن قيمة ما حصل عليه الأفراد من تمويلات خلال فترة المقارنة، بلغ 13.6 مليار درهم، ليصل الرصيد الإجمالي لهذا البند بنهاية يونيو الماضي إلى 361.2 مليار درهم، مقارنة مع 347.6 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بنمو نصف سنوي نسبته 3.9%.

ووفقاً للإحصاءات، بلغ إجمالي تمويلات البنوك للقطاع الصناعي والتجاري خلال النصف الأول من العام الجاري 28.5 مليار درهم، حيث بلغ الرصيد التراكمي لهذا البند بنهاية يونيو الماضي 801.6 مليار درهم، مقارنة مع 773.1 مليار درهم نهاية ديسمبر 2021 بنمو نسبته 3.7%.

وبيّنت إحصاءات «المركزي»، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 607 مليارات درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 13.2%، مقارنة بنحو 536 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2021.

وزاد عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 2.1%، ليصل إلى 10.9 ملايين شيك، مقارنة بنحو 10.6 ملايين شيك في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات، أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وصلت إلى 97.351 مليار درهم، بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من «المركزي» إلى نحو 103.63 مليارات درهم، وشملت 103.6 مليارات درهم سحوبات بالعملات الورقية، و27.19 مليون درهم بالعملات المعدنية.

تحويلات عبر البنوك

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) إلى أكثر من ستة تريليونات درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات زادت على أساس سنوي بنسبة 26.5% في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 4.748 تريليونات درهم، تم تنفيذها في الفترة نفسها من العام الماضي.