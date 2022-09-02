«دبي للسلع المتعدّدة»: تأجير جميع المساحات المكتبية في «أبتاون تاور»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن تأجير جميع المساحات المكتبية في «أبتاون تاور»، قبل اكتمال أعمال البناء في البرج، المزمع الانتهاء منها في وقت لاحق من العام الجاري.

وأوضح المركز في بيان، أمس، أنه تم تأجير مساحات مكتبية من الدرجة الأولى تمتد على مساحة أكثر من 495 ألف قدم مربعة، وتتوزع على 22 طابقاً، ويأتي ذلك بالتوازي مع توسع حضور مركز دبي للسلع المتعددة في دبي تلبية للطلب المتنامي من الشركات على الانضمام إلى المركز، والتي يزيد عددها حالياً على 21 ألف شركة. وأضاف أن قائمة المستأجرين في «أبتاون تاور» تضم شركات مرموقة مثل: «هايسنس» و«هيكفيجن» والمعهد الأميركي لعلوم الأحجار الكريمة (GIA)، وغيرها الكثير من الشركات التي اختارت المركز دبي للسلع المتعددة ليكون المقر الإقليمي لشركاتهم في المنطقة.

كما سيحتضن «أبتاون تاور» المقر الرئيس الجديد لمركز دبي للسلع المتعددة، إضافة إلى مركز أعمال فائق التطوّر.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «إطلاق (أبتاون تاور)، ومنطقة (أبتاون دبي) عموماً، سيعزّز من جاذبية دبي التجارية، إذ سيوفر مزيداً من قنوات التواصل مع مراكز الأعمال والموانئ والمطارات في الإمارة».

وأضاف: «يأتي تأجير المساحة المكتبية في (أبتاون تاور) بنسبة 100% قبل اكتمال أعمال البناء فيه، واختياره من قبل مجموعة من الشركات العالمية الرائدة، ليكون مركزاً لعملياتها في المنطقة، دليلاً إضافياً على ثقة المستثمرين بمركز دبي للسلع المتعددة والاقتصاد المزدهر لإمارة دبي».

يشار إلى أن «أبتاون تاور»، يعدّ أول برج يتم بناؤه في منطقة «أبتاون دبي»، ويشكل أحدث إضافة إلى محفظة مركز دبي للسلع المتعددة، ويوفر مرافق تجارية وسكنية وترفيهية متميزة.

وتتواصل الأعمال الإنشائية لمنطقة «أبتاون دبي» بخطى متسارعة، حيث من المزمع أن يبدأ العمل في البرجين التاليين قريباً.

وإضافة إلى برج «أبتاون تاور»، ستضم منطقة «أبتاون دبي» نحو ستة ملايين قدم مربعة من المساحات التجارية والسكنية من الدرجة الأولى، ومجموعة واسعة ومتنوّعة من منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم، و2000 وحدة سكنية، فضلاً عن ساحة ترفيهية مركزية، وعدد من الفنادق الفاخرة، وجميعها مجهّزة بأحدث المرافق العالمية التي تلبي متطلبات زوّار المنطقة وسكانها والعاملين فيها على حد سواء.