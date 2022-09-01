10 % نمواً في أعمال «دي إكس بي لايف» خلال 6 أشهر

واصلت شركة «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، مسيرة النمو في حجم أعمالها، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، محققة زيادة بنحو 10%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، قبل جائحة «كورونا».

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن الأنشطة المرتبطة بالفعاليات التي نظمتها وقدمت إليها خدماتها، حققت عائدات مرتفعة.

وقدمت «دي إكس بي لايف» خدماتها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022 لأكثر من 450 مشروعاً، قامت بتشييدها بالكامل أو بشكل جزئي، حيث بلغ عدد الفعاليات التي قدمت إليها خدماتها 260 فعالية، منها 43 معرضاً.

وقال النائب الأول للرئيس في «دي إكس بي لايف»، خالد الحمّادي، إن «(دي إكس بي لايف) تواصل من خلال نجاحها في تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة، تعزيز مكانة دبي في صناعة الفعاليات، وخلق الفرص التجارية، وزيادة التعاون بين الخبراء والمختصين في مختلف المجالات».