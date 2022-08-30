«أمازون» تفتتح منطقة لمراكز بياناتها في الإمارات باستثمارات 18.3 مليار درهم

أعلنت أمازون ويب سيرفيسز، التابعة لشركة «أمازون» عن افتتاح منطقتها الثانية لمراكز بياناتها في الشرق الأوسط؛ «منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط - الإمارات».

وتقدّر أمازون ويب سيرفيسز أن إنفاقها المتوقع على إنشاء وتشغيل منطقتها الجديدة لمراكز البيانات سوف يدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنوياً في سوق العمل المحلي من خلال استثمارات تقدّر بنحو 5 مليارات دولار (20 مليار درهم) في الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2036.

وستسهم منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط - الإمارات، أيضاً، بإضافة ما يقدّر بـنحو 11 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة.

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «يشكل افتتاح منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات) علامة فارقة في تاريخ البنية التحتية الرقمية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث تعكس هذه الخطوة جهودنا الحثيثة لخلق اقتصاد رقمي تنافسي يوفر فرصاً قيّمة للجميع. ويعزز افتتاح مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز رؤية إمارة أبوظبي وسعيها لترسيخ مكانتها كمركز رائد للاقتصاد الرقمي على مستوى العالم وذلك من خلال تسخير أحدث التقنيات وتوظيفها لدعم نمو الأعمال. ونتوقع أن تسهم الإمكانات والقدرات المحسّنة التي توفرها سحابة AWS في توفير فوائد وإيجابيات متعددة الجوانب والمستويات، إضافة إلى تعزيز كفاءة العمليات عبر القطاعين العام والخاص، ما سيسهم بدوره في تعزيز بيئة الأعمال وتوليد فرص اقتصادية قيّمة على مستوى الدولة».

وبدوره قال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تمضي إمارة أبوظبي بخطى واثقة نحو تمكين وتوظيف التقنيات الحديثة التي تتمتع بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية ملموسة في الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق نمو واسعة لمجتمعات الأعمال والشركات فضلاً عن تحسين جودة حياة الأفراد. وتسهم البنية التحتية الرقمية الذكية في تعزيز ازدهار القطاعين الخاص والعام من خلال توفير إمكانات اقتصادية جديدة ودفع عجلة التنمية الشاملة وخلق فرص جديدة لتعزيز أوجه التعاون عبر منظومتنا الواسعة للابتكار. ونعمل في مكتب أبوظبي للاستثمار على دعم هذه الجهود من خلال العديد من الشراكات القيّمة التي من شأنها المساهمة في ترسيخ ريادة أبوظبي لتبقى في طليعة الثورة الرقمية على مستوى المنطقة والعالم. وتشكّل منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (الإمارات) إضافة قيّمة ومرحباً بها ستعزز بلا شك منظومة الابتكار في الدولة وتوفر إمكانات حيوية للجميع».