"لولو" للصرافة تفتتح 3 فروع جديدة في الإمارات

افتتحت اليوم، شركة المدفوعات الإماراتية العابرة للحدود "لولو" للصرافة ثلاثة فروع جديدة في الدولة ليصل عدد فروعها 250 فرعًا على مستوى العالم، لشركتها الأم مجموعة لولو المالية.

وتم افتتاح الفرع الرئيسي رقم 250 في "مول سيليكون سنترال" في دبي، مع افتتاح الفرعيين الآخرين في مناطق المجاز و"المازا" بالشارقة.

وتم افتتاح هذا الفرع الرئيسي بواسطة أمان بوري، قنصل عام دولة الهند، في حضور المدير العام والعضو المنتدب للشركة القابضة، أديب أحمد وأعضاء الإدارة العليا.

وقال الدكتور أمان بوري، خلال حديثه في الافتتاح: "يسعدني أن أكون جزءًا من هذه المناسبة العظيمة التي تحتفل بالرحلة الحافلة بالأحداث لشركة لولو المالية القابضة. لقد كان لشبكة فروع شركة لولو القابضة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب ابتكاراتها الرقمية أثرا إيجابيا على قطاع التحويلات وصرف العملات من نواح عديدة. أتمنى التوفيق للفريق في رحلته الطموحة للمزيد من الابتكار في هذا الفضاء".

من جانبه، قال أديب أحمد: "افتتاحات اليوم بمثابة احتفال برحلتنا المذهلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي دولة بدأنا منها عملنا في عام 2009 ونشرنا أجنحتنا على مستوى العالم. تعكس الفروع الجديدة ثقتنا في اقتصاد دولة الإمارات علاوة على عزمنا على الابتكار في النظام النظام الإيكولوجي للمدفوعات الاقليمية. نحن دائمًا منسجمين مع احتياجات القطاع وستعمل الفروع على البناء بما يتفق مع هدفنا المستمر لسد الفجوة بين عملائنا ونقاط الاتصال المادية والرقمية المختلفة."

ومع هذه الافتتاحات الجديدة، يُصبح إجمالي عدد فروع لولو للصرافة 89 فرعًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.