58 % نسبة الإماراتيات العاملات بوزارة المالية من إجمالي موظفيها

أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة لتمكين المرأة وتطوير قدراتها ومهاراتها، وأتاحت لها الفرصة لتكون عنصراً فاعلاً في رسم وتنفيذ المبادرات والمشاريع وتحقيق الإنجازات. وقال إن «نسبة النساء الإماراتيات العاملات في الوزارة بلغت 58% من إجمالي الموظفين، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي توليه الوزارة للمرأة الإماراتية».

وأضاف الخوري، في تصريح له في يوم المرأة الإماراتية، أن «الإمارات أظهرت قدرتها على تحقيق الريادة عالمياً في مجال دعم المرأة، وهو ما تم تأكيده من خلال حصولها على مواقع متقدمة في المؤشرات العالمية الخاصة بتحقيق التوازن بين الجنسين، نتيجة إطلاق ودعم القيادة الحكيمة لمبادرات ومشاريع عديدة تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها في المجتمع، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والذي رسخ قدرة المرأة الإماراتية على شغل مناصب رفيعة، وساهم بتطوير القدرات التعليمية والإبداعية للنساء الإماراتيات وتعزيز فرصهن بشغل مناصب ريادية».

وأضاف أن "يوم المرأة الإماراتية مناسبة هامة نستذكر من خلالها الإنجازات الكبيرة التي حققتها النساء الإماراتيات في مختلف القطاعات على مر تاريخ الدولة، والتي مثلت ركيزة داعمة في بناء ما وصلت إليه الدولة اليوم من تقدم في جميع المجالات.

