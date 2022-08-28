المواطنات يشكلن 75.6% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي

قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، إن «واقع المرأة الإماراتية يشهد انجازات كبيرة وملهمة، ونتائج عظيمة ومميزة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، ودعمها المتواصل لتطوير قدراتها، وتعزيز درورها ومساهمتها في عملية التنمية في المجالات كافة مؤكدا أن المرأة الإماراتية استطاعت بناء تجربة ثرية وفريدة أضحت نموذجا رائدا، ومثالا يحتذى في قصص نجاحات المرأة حول العالم».

وأشار إلى أن «استراتيجية المصرف المركزي وخططها ومبادراتها، تسهم في ترسيخ مكانة المرأة في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص قياديّة للمرأة، وتأهيلها للمشاركة في استشراف المستقل، حيث تشكل المواطنات الإماراتيات العاملات نسبة 75.6% من إجمالي المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع المصرفي، ونسبة 84.5% في قطاع التأمين».

وأضاف بالعمى، في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «تحمل هذه المكتسبات في طياتها قصة نجاح دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، والتي بدأت مع مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي وضع أسس رؤية مُلهمة في إطلاق إمكانات المرأة، وتنمية قدراتها ومهاراتها في مختلف المجالات، لتُسطر الإمارات بدعم القيادة الرشيدة، واهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أروع النماذج في دعم المرأة، وتمكينها وتعزيز دورها الفاعل ركيزة أساسية في عملية التنمية الشاملة».

وأوضح أن ثمة شواهد جمة وقوية في الميادين كافة تشير إلى هذه الإنجازات، لعل أبرزها في القطاع المالي، الذي حققت فيه المرأة الإماراتية نجاحات باهرة وقوية، وتمكنت بتفانيها وابداعاتها من تبوء مناصب حيوية وقيادية، وأصبحت عنصراً فاعلاً في نموّنا المستمرّ، ومصدر إلهام كبيرا في سائر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وذكر أن يوم المرأة الإماراتية، هو مناسبة عظيمة للاحتفاء بالبصمات المشرقة وغير المسبوقة التي حققتها على مدى العقود الماضية، والتي تشكل بالنسبة لنا مصدر فخر واعتزاز دائمين، ويجسد المعنى الحقيقي لإصرار المرأة وعزيمتها في فتح آفاق واسعة لمزيد من العمل والإبداع والابتكار للمشاركة في صنع المستقبل المستدام.. وقدم التهنئة للمرأة الإماراتية بعيدها وقال: «نبارك عطاءها وطموحها لغدٍ أفضل».

