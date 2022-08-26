435 ألف معاملة إلكترونية أجرتها غرفة تجارة دبي خلال 6 أشهر

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، أنها حققت نمواً في عدد المعاملات الإلكترونية بنسبة 10.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة إلى 435 ألف معاملة، مشيرة إلى أن ذلك يعزّز دور الغرفة في دعم التحول الرقمي والذكي لبيئة الأعمال، ويثري تجربة المتعاملين.

وأكدت الغرفة أنها تطبق أفضل الممارسات في مجال سعادة المتعاملين وتحفيز التحوّل الرقمي.

جاء ذلك، خلال لقاء افتراضي بين الغرفة ووفد رفيع المستوى، ضم 22 من مديري الإدارات والأقسام في كل من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، استعرضت الغرفة خلاله فرص التعاون المشتركة في مجالات الخدمات الرقمية وتعزيز سعادة المتعاملين.

واستعرض مدير تنفيذي الخدمات التجارية والرقمية في غرفة تجارة دبي، سيف علي حتاوي، الخطط والمبادرات المتنوّعة التي تركز على سعادة المتعاملين ضمن منظومة ونموذج عمل الغرفة، معتبراً أن سعادة المتعاملين رحلة مستمرة لا يجب أن تتوقف، والوصول إليها يعزز من سمعة بيئة الأعمال في دبي، ومكانتها على الساحة العالمية.

وقال حتاوي إن الخدمات الرقمية جزء أساسي من رحلة سعادة المتعاملين، نظراً للفوائد العديدة التي توفرها للمتعاملين على صعيد سرعة وكفاءة وسهولة إتمام معاملاتهم، إضافة إلى الموظفين ومجتمع الأعمال، لافتاً إلى أن أكبر استثمار في سعادة المتعاملين، يكمن في توفير بنية تحتية رقمية متطورة وحديثة تعزز سهولة ممارسة الأعمال، وتوفر الوقت والجهد على المتعامل والموظف على حد سواء.

يُشار إلى أن غرفة تجارة دبي، تمتلك منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية تصل إلى أكثر من 50 خدمة تغطي جميع احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، وتمكّن المستثمرين من إنجاز معاملاتهم عن بُعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

• 50 خدمة إلكترونية وذكية تقدمها الغرفة لتغطية احتياجات مجتمع الأعمال.