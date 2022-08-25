«أدنوك للحفر» تستحوذ على منصة بحرية ذاتية الرفع بـ 257 مليون درهم

أعلنت شركة «أدنوك للحفر»، أمس، عن توقيعها اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على منصة حفر بحرية جديدة مُتطورة ذاتية الرفع بقيمة 257.11 مليون درهم.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن كلفة الاستحواذ تلك، تشكل جزءاً من توجيه «أدنوك للحفر» لمدة ثلاث سنوات بشأن النفقات الرأسمالية وخططها الاستراتيجية لتوسيع أعمالها. وتُعد اتفاقية البيع والشراء هذه الثالثة من نوعها التي تُوقعها «أدنوك للحفر» خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى اتفاقيتين وقعتهما الشركة في 30 من مايو و10 من يونيو، للاستحواذ على ثلاث حفارات متطورة.

ومن المُتوقع دخول منصات الحفر البحرية الأربع المتطورة الخدمة ضمن أسطول الشركة بحلول نهاية العام، وبهذه الإضافة يصل إجمالي عدد قطع أسطول الشركة من الحفارات البحرية ذاتية الرفع إلى 28 منصة، الأمر الذي يجعل «أدنوك للحفر» مالكة لأسطولِ حفارات عاملة من بين الأكبر في العالم.

ويُعد برنامج «أدنوك للحفر» للاستحواذ على الحفارات ممكناً أساسياً لخطة الشركة الاستراتيجية للتطوير المستدام لأعمالها.

وبعد الطرح العالمي الأولي على أسهم «أدنوك للحفر» في أكتوبر 2021، سجلت الشركة نمواً قوياً ومرناً، حيث حققت في النصف الأول من عام 2022 إيرادات بلغت 4.66 مليارات درهم، بزيادة 13% على أساس سنوي، مع دخل صافٍ 1.39 مليار درهم، بارتفاع 34%.