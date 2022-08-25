1.9 مليار درهم أرباح «ماجد الفطيم» خلال النصف الأول

أعلنت «ماجد الفطيم»، الشركة المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، أمس، نتائجها التشغيلية والمالية والمدققة للنصف الأول من عام 2022.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، الذي شهد انتعاشة اقتصادية قوية في قطاع التجزئة والترفيه، سجلت الشركة إيرادات بلغت 18 مليار درهم، بزيادة بنسبة 15% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% لتصل إلى 1.9 مليار درهم، وذلك نتيجة لتميّز أدائها التشغيلي المدفوع بخطط تنويع الموارد والتركيز المتواصل على الارتقاء بكفاءة الكلفة والحجم. وتواصل الشركة تركيزها على توسيع حجم أعمالها وتعزيز كفاءتها التشغيلية، كما حافظت الشركة على ميزانية عمومية بإجمالي أصول تقدر قيمتها بنحو 62.9 مليار درهم، فيما استقر صافي الدين عند 11.2 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة» آلان بجاني، إن «الأداء المالي المتماسك ومعدلات النمو المستدامة التي نواصل تحقيقها في (ماجد الفطيم) تعود بصورة أساسية إلى استراتيجية طويلة الأمد تضع العميل في قمة أولوياتنا، وتستلزم منهجية مالية تمتاز بالانضباط والقدرة على التكيف المستمر مع متغيرات الأسواق المحلية والعالمية».