دبي ترسخ مكانتها وجهة مفضلة للفعاليات الإقليمية والدولية

نجحت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لفعاليات الأعمال، حيث تمكّنت المدينة من الفوز باستضافة مجموعة من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية وبرامج السفر التحفيزية لموظفي الشركات الكبرى وغيرها من فعاليات الأعمال، التي من شأنها الإسهام بتسريع وتيرة نمو قطاعي السياحة والفعاليات في المدينة، وما يترتب عليه من تأثيرات إيجابية على تطور ونمو اقتصاد الإمارة بشكل عام.

فخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تعاون «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات لدبي، مع شركائه في الإمارات، محققاً نجاحاً لافتاً بتمكين دبي من الفوز بـ99 عطاء استضافة فعاليات أعمال في المدينة.

ومن المتوقع أن تجذب هذه الفعاليات أكثر من 77 ألف مشارك خلال السنوات المقبلة، وحجز أكثر من 330 ألف ليلة فندقية في مختلف المنشآت الفندقية بالإمارة. وفي الوقت ذاته، شهد النصف الأول من عام 2022 أيضاً تقديم نحو 200 عطاء وعرض استضافة فعاليات أعمال دولية، ولايزال بعضها بانتظار الرد.

فعاليات الأعمال

وتشمل قائمة فعاليات الأعمال، التي تم الفوز بها حتى الآن خلال عام 2022، المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي، الذي سيتم تنظيمه في عام 2023، وكذلك المؤتمر العالمي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق في 2023، ومؤتمر جمعية جراحة العظام في آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، والمؤتمر الدولي لطب الغدد الصماء في عام 2024.

وبالإضافة إلى ذلك، أثمرت الجهود باستضافة عدد من الفعاليات الرئيسة للشركات وبرامج السفر التحفيزية لموظفي الشركات، نتيجة لتقديم عروض الاستضافة الناجحة مثل: المؤتمر السنوي والبرنامج التحفيزي لشركة «صن فارما» للصناعات الدوائية، الذي سيقام هذا العام 2022 في دبي، إلى جانب «آي بي إم بيست إن تيك» في عام 2023. وتماشياً مع الأولوية الاستراتيجية الخاصة باستقطاب فعاليات الأعمال الكبرى، فإن الفوز باستضافة مثل هذه الفعاليات من شأنه الإسهام في إنعاش قطاعات عدة، ومن ضمنها الفعاليات، والضيافة، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالسياحة، وعلى نطاق أوسع الاقتصاد من خلال تبادل الخبرات والمعرفة من جميع أنحاء العالم.

ثقة وتعاون

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن «نجاح دبي بالفوز باستضافة مجموعة متميزة من فعاليات الأعمال خلال الفترة المقبلة، هو ثمرة الجهود التي قام بها مكتب فعاليات دبي للأعمال والشركاء خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تؤكد بدورها على الثقة التي اكتسبتها المدينة لدى الهيئات والجمعيات والشركات والمنظمات الدولية حول العالم، وتمكّنها من تنظيم أضخم وأرقى الأحداث وذلك في ضوء ما تتمتع به المدينة من إمكانات هائلة وبنية تحتية متطورة، وكذلك بما لديها من سجل حافل من المؤتمرات والاجتماعات التي استضافتها سابقاً، وأسهمت في تبادل الخبرات والمعرفة والتطوير المهني والتواصل. ولاشك أنه مع قيام الجمعيات الدولية بإقامة بعض أنشطتها وفعالياتها الرئيسة في دبي، فإن ذلك سيجعل دبي ضمن المناقشات والمحادثات العالمية والتنمية التي تشمل أبرز القطاعات ومجالات الابتكار». وأضاف الخاجة: «تعتبر فعاليات الأعمال من الأولويات لدينا، وذلك بناءً على إرث (إكسبو 2020 دبي) وأيضاً مكانة دبي كوجهة مضيافة تجمع العالم، وهو ما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي مدينة المستقبل والوجهة المفضلة في العالم للعيش والعمل والاستثمار».

عروض الاستضافة

ولفت إلى أن الجهود التي قام بها مكتب «فعاليات دبي للأعمال» في تقديم عروض الاستضافة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تأتي ضمن نهج التعاون البناء والمثمر، الذي يتبعه في العمل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، ومن ضمنها الجهات الحكومية، والجمعيات، والمجتمعات المحلية، والجامعات، وغيرها من المؤسسات، علاوة على الشركاء المتخصصين في تنظيم فعاليات الأعمال بما فيها قاعات استضافة الفعاليات، والمنشآت الفندقية، وشركات إدارة الوجهات وغيرها.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أنّ النجاح الذي حققته المدينة باستضافتها لـ«إكسبو 2020 دبي» جعلها محط أنظار صناع القرار الرئيسين، وهو ما يدل على قدرة دبي على استضافة الفعاليات بكل فئاتها وأحجامها بكفاءة عالية، وبما يلبّي متطلبات الجمهور الدولي».

دور ريادي

من جهته، قال مساعد نائب رئيس فعاليات دبي للأعمال، ستين جاكوبسن: «تتمثل أولويتنا للفترة المتبقية من العام الجاري، في التأكيد على المديرين التنفيذيين للجمعيات ومنظمي المؤتمرات والاجتماعات وغيرهم من صناع القرار، على أهمية إقامة فعاليات الأعمال والحضور الشخصي لهم في المدينة، وذلك للاستفادة من العروض القوية والتجارب المميزة التي يمكن أن تقدمها لهم دبي. وإننا سنواصل العمل مع شركائنا من أجل إيجاد الفرص المناسبة لاختيار فعاليات الأعمال التي تتوافق مع أهدافنا الاستراتيجية وتقديم عروض الاستضافة لها».

الأداء المميز

يرتكز مكتب «فعاليات دبي للأعمال» على الأداء المميز الذي سجله خلال الفترة الماضية من العام الجاري مع منظمي الاجتماعات ومسؤولي الجمعيات العالمية، وسيواصل زخمه في الفترة المتبقية من عام 2022، كما أنه سيقوم بتنظيم حملات ترويجية خارجية في عدد من المدن الرئيسة في أوروبا وأميركا اللاتينية وإسرائيل، للالتقاء مع مخططي ومنظمي الاجتماعات والمؤتمرات في مناطقهم، وتقديم شرح حول الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دبي وما يمكن أن تقدمه لهم. من جهة أخرى، ستوفر الوفود المدعوة من اليابان وكوريا وجنوب شرق آسيا وأميركا الشمالية للمنظمين فرصة الاطلاع على المقومات التي تتمتع بها دبي بشكل مباشر، كما سيقوم «فعاليات دبي للأعمال» بالمشاركة في معارض تجارية كبرى مثل «آيمكس أميركا» في لاس فيجاس، و«آي بي تي إم وورلد» في برشلونة.