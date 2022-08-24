الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشر الأمن الغذائي

كشفت دراسة حديثة أجراها مركز «إنترريجونال» للتحليلات الاستراتيجية، الذي يتخذ من دولة الإمارات مقراً له، أن الإمارات حققت تفوقاً إقليمياً في ملف الأمن الغذائي، إذ جاءت الدولة في المركز الأول بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الجاري، فيما حلت بالمرتبة الـ26 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022 الصادر عن مؤسسة «Deep Knowledge Analytics».

وأوضحت الدراسة التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، أن منهجية المؤشر، الذي شمل 171 دولة، ارتكزت على أبعاد رئيسة، منها الوصول إلى الغذاء، ومرونة الغذاء والاقتصاد، مؤكدة أن الإمارات حققت نقاطاً متقدمة على المستوى العالمي.

وأظهرت دراسة مركز «إنترريجونال» أبرز ملامح القوة في ملف الإمارات المتعلقة بالأمن الغذائي، تعتمد على اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة بهذا الملف كأولوية قصوى إثر جائحة «كوفيد-19» العالمية.

وأشارت إلى أن تقدم الإمارات في ملف الأمن الغذائي يعكس الجهود التي بذلتها حكومة الدولة لتكون الإمارات مركزاً رائداً على المستوى العالمي في هذا المجال.

وكانت حكومة الإمارات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، في نوفمبر 2018، التي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيساً، بناء على ثلاثة معايير رئيسة هي: معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات والقدرة على الإنتاج والتصنيع والاحتياجات التغذوية.