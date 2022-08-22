«دبي للسلع المتعددة»: خطط للتوسع في مركزي الشاي والقهوة

أفاد الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعدّدة، أحمد بن سليم، بأن «المركز يعتزم تنفيذ خطط جديدة، ترتكز على التوسع في أعمال مركزي الشاي والقهوة التابعين للمركز خلال الفترات المقبلة، وبما يعزز من تجارة تلك المنتجات، ودعم نمو معدلات إعادة التصدير لها عبر دبي مستقبلاً».

وأضاف أن «مركز القهوة الحالي، يتضمن مساحات كافية بالفعل لعمليات التوسع المستهدفة، فيما يتم بحث فرص اختيار مواقع جديدة تتناسب مع خطط التوسع لمركز الشاي»، لافتاً إلى أن «المركزين يشهدان معدلات إقبال متنامية من مختلف الشركات والعلامات التجارية».

وأوضح بن سليم أن «نسبة تصل إلى 65% من تجارة الشاي حول العالم، تمر عبر الإمارات من خلال عمليات التخزين بالمستودعات وإعادة التصدير»، لافتاً إلى أن «دبي للسلع المتعددة» يدرس فرص إنشاء مراكز جديدة، يتمثل أبرزها في مجالات تجارة اللحوم الحلال، الكاكاو، ومنتجات العسل.

وأشار بن سليم، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش لقاء صحافي، أمس، إلى أن «المركز استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري شركات جديدة متعددة، تركز معظمها في قطاعات التكنولوجيات، ومجال الأصول المشفرة»، لافتاً إلى أن «مركز دبي للسلع المتعددة، استطاع تسجيل أفضل أداء نصف سنوي في تاريخه، بعدما استقطب 1469 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو بلغت نسبته 19%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».

وأوضح أن «المركز استقطب حتى الآن أكثر من 400 شركة ومنصة تعمل في قطاع الأصول والعملات الافتراضية المشفرة، وبنسبة تتجاوز ثلث إجمالي عدد الشركات العاملة في ذلك المجال في أسواق الدولة».

وأضاف أن «(مركز الكريبتو) الذي أطلقه (دبي للسع المتعددة) خلال العام الماضي ليوفر منظومة شاملة تدعم نمو وازدهار الأعمال والشركات الناشطة في قطاعي التشفير والبلوك تشين في دبي، أسهم بشكل كبير في دعم استقطاب العديد من الشركات العاملة في مجال الأصول المشفرة والمتوقع أن تشهد نمواً متزايداً خلال الفترات المقبلة مع كونها أحد التوجهات المستقبلية البارزة على المستويات العالمية».

وقال بن سليم، إن «(دبي للسلع المتعددة) سجل مؤشرات قياسية خلال الربع الأول، إذ نجح في جذب انضمام 665 شركة جديدة إلى منطقته الحرة بدبي خلال الربع الأول من عام 2022، مسجلاً بذلك أفضل أداء ربعي، منذ تأسيسه قبل 20 عاماً».