متاجر" لولو " تطلق مهرجان بهجة الهند



احتفالاً بعيد الاستقلال الهندي الخامس والسبعين تم تدشين مهرجان "بهجة الهند" في متاجر لولو عبر 235 هايبر ماركت في دول الخليج. وقد تم تدشين المهرجان رسمياً بواسطة معالي سنجاي سدير، سفير جمهورية الهند في دولة الإمارات بحضور يوسف على موسليام، رئيس مجلس ادارة مجموعة اللولو، و سيف الدين طاهر روبيلا، المدير التنفيذي لمجموعة لولو، وأرشانا أناند، الرئيس التنفيذي للأعمال في زي 5 العالمية و عدد من كبار الشخصيات في الوحدة مول بأبوظبي.

بالتزامن مع ذلك، افتتح سفراء الهند لدى دول مجلس التعاون الخليجي المهرجان في متاجر لولو هايبر ماركت في كل دولة.

وقال السفير الهندي سنجاي سودير: "يسعدني ان اشارك مجموعة اللولو الاحتفال بمهرجان بهجة الهند في جميع متاجرها بالمناسبة التاريخية لاستقلال الهند المجيد "مهرجان رحيق الهند" وأشكر مجموعة لولو على جهودهم المستمرة في الترويج الدائم للمنتجات الهندية من خلال متاجرها الرائدة. ولا شك أن مثل هذه المبادرات ستقطع شوطا طويلاً في تعزيز العلاقات التجارية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وقال يوسف على موسليام بهذه المناسبة: "غني عن القول اليوم، إن الهند قريبة جدًا من قلبي وعقلي عاطفياً. وبمناسبة يوم الاستقلال الخامس والسبعين ، أود أن أقول إن البلاد هي قوة اقتصادية عظمى ناشئة، وقد أدت السياسة الخارجية الحكيمة لرئيس الوزراء مودي إلى علاقات أقوى بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبرز كواحدة من شركاء الأعمال المخلصين للهند. أعتقد اعتقاداً راسخا أن مجموعة لولو يمكن أن تكون لاعبا رئيسيا في هذه الرؤية لمستقبل الهند ".

ومن ضمن فعاليات مهرجان بهجة الهند، ستتوفر عروض خاصة في لولو هايبر ماركت على أكثر من 10 ألف منتج من الهندي بهدف تسليط الضوء على منتجات المواد الغذائية عالية الجودة والسلع التموينية لسكان دولة الإمارات وخارجها.

و تقوم مجموعة اللولو سنوياُ بتوريد منتجات بقيمة " 5000 كرورو روبية هندية" من الهند بهدف ويساهم ذلك بلا شك في دعم و تقوية العلاقات التجارية بين الهند والإمارات العربية المتحدة.

وقال ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في المجموعة" عدا عن عروض المنتجات المتنوعة، سيتضمن مهرجان بهجة الهند ا التنوع الثقافي الغني للهند من خلال العديد من العروض والمسابقات وزيارات المشاهير خلال فترة الحملة"