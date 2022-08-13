«إعمار» تسجل مبيعات نصف سنوية بـ 17.6 مليار درهم

سجلت شركة إعمار العقارية، إيرادات قوية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 13.575 مليار درهم، بنمو نسبته 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما حققت أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 6.112 مليارات درهم بزيادة قدرها 66% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، وذلك بفضل زيادة الإيرادات مع تحسّن هوامش الربح واستمرار تحسين الكلفة.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنها نجحت في تحقيق مبيعات عقارية قياسية في النصف الأول من عام 2022 بلغت 17.672 مليار درهم، بارتفاع بلغ 5% مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من عام 2021 وقدرها 16.842 مليار درهم.

وخلال الربع الثاني من عام 2022، سجلت «إعمار» زيادة في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بنسبة 53%، حيث سجلت 2.932 مليار درهم، مقارنة بـ1.922 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغت الإيرادات في الربع الثاني من العام الجاري، 6.94 مليارات درهم، بزيادة قدرها 8% مقارنة بإيرادات الربع الثاني من عام 2021 التي بلغت 6.439 مليارات درهم، كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز 47.982 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2022، والتي تحتسب باعتبارها إيرادات مستقبلية.

وسجلت العمليات العقارية الدولية لشركة إعمار مبيعات عقارية بلغت 2.428 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، وأسهمت بإيرادات قدرها 2.068 مليار درهم، والتي تمثل 15% من إجمالي إيرادات «إعمار»، وذلك بفضل العمليات الناجحة في مصر والهند.

كما سجلت شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق، نمواً بنسبة 30% في إيرادات النصف الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث حققت 2.661 مليار درهم.

كما حققت أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات في النصف الأول بلغت 1.644 مليون درهم بزيادة وصلت إلى 66% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

فيما، سجلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار، إيرادات بقيمة 1.564 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، محققةً نمواً بنسبة تتجاوز 93% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

«إعمار للتطوير»

حافظت شركة إعمار للتطوير، المملوكة بأغلبيتها لشركة إعمار العقارية، على زخمها القوي في مبيعات العقارات داخل دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي بلغت 15.216 مليار درهم، بزيادة قدرها 10% عن الفترة ذاتها من عام 2021.

وسجّلت «إعمار للتطوير» إيرادات في النصف الأول من عام 2022 بلغت 7.282 مليارات درهم، كما حققت نمواً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بنسبة 15% وصلت إلى 2.564 مليار درهم.

• %10 زيادة في إيرادات الشركة إلى 13.575 مليار درهم خلال النصف الأول.