«دبي للمقاصة» و«مقاصة» السعودية توقعان مذكرة نفاهم

وقعت شركة دبي للمقاصة، التابعة لسوق دبي المالي، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية «مقاصة»، إحدى شركات مجموعة تداول السعودية، مذكرة تفاهم توفر إطاراً عاماً لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات في المجالات المتصلة بخدمات التقاص المركزي للأوراق المالية والعمل الحثيث من أجل الارتقاء بتلك الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأفاد «دبي المالي» في بيان اليوم، أن المدير العام لشركة دبي للمقاصة، فاطمة بن قداد، والمدير التنفيذي لشركة مقاصة، وائل بن عبدالله الهزاني، وقعا المذكرة.

وتهدف المذكرة إلى وضع أسس التعاون الفعال والتنسيق المتكامل بين الطرفين بشأن عدد من أوجه التعاون المشترك بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات والتباحث حول فرص التدريب والتطوير في مجال التقاص المركزي، والتنظيم المشترك للفعاليات.

وقالت بن قداد: «يُسعدنا توقيع هذه المذكرة مع شركة (مقاصة)، في خطوة مُهمة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون واسع النطاق بين الجانبين، الأمر الذي يعود بالنفع على كافة المتعاملين ويُعزز الأنشطة الاستثمارية في أسواق المال في دبي والسعودية».

من جهته قال الهزاني، إن «هذه الاتفاقية مع شركة دبي للمقاصة، تمثل خطوة مهمة لدعم مساعينا الرامية للتعاون مع مراكز المقاصة الإقليمية وتعزيز البنية التحتية للأسواق المالية في المنطقة».

وأضاف: «نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى العمل معاً لاستكشاف الفرص ذات المنفعة المتبادلة والاستفادة منها بهدف دفع الابتكار وتطوير الأعمال وزيادة جاذبية أسواقنا».