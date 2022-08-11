حملة "خصومات بسعر المصنع" تنطلق في دبي قريباً.. تعرف على المراكز المشاركة

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، تحت رعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، اليوم الخميس، عن إطلاق النسخة الأولى من حملة "خصومات بسعر المصنع" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحت المجموعة في بيان، أن الحملة تمتد لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 12 إلى 14 أغسطس 2033، حيث يمكن للمتسوقين خلال هذه الفترة الاستفادة من خصومات كبرى تصل إلى 80% في أكثر من 280 علامة تجارية فاخرة في جميع المراكز التجارية المشاركة.

وإضافة إلى الخصومات الكبرى، سيحصل المتسوقين أيضاً على فرصة للدخول في السحب الرقمي لحملة "خصومات بسعر المصنع"، حيث سيحصل 25 رابح على جوائز نقدية تصل إلى 50 ألف درهم.

وعند التسوق بقيمة 100 درهم أو أكثر سيشارك العملاء في السحب لربح 1000 درهم.

وسيحصل فائز واحد على الجائزة الكبرى 25 ألف درهم.

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي، ثمانية مراكز تسوق، هي مركز الغرير، أرابيان سنتر، البرشاء مول، الورقاء سيتي مول، باي أفينيو مول، دبي آوتليت مول، اتحاد مول، تايمز سكوير سنتر.

لمزيد من المعلومات حول مراكز التسوق المشاركة وتواريخ ومواقع السحوبات ومعلومات عن الفائزين، يرجى زيارة الموقع: (www.dubaimallsgroup.com).

