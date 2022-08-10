نصف مليون عميل يستفيدون من برنامج مكافآت اينوك " Yes"

أعلنت مجموعة اينوك اليوم أن برنامج مكافآتها المتميز "YES" قد سجل نصف مليون مستخدم منذ إطلاقه. ويتيح البرنامج للعملاء كسب النقاط والجوائز عند الدفع مقابل التزود بالوقود أو خدمات السيارات أو شراء المنتجات من المتاجر ومنافذ الأطعمة والمشروبات على امتداد شبكة محطات خدمة اينوك.

وبمجرد تحميل تطبيق "YES"، يمكن للعملاء البدء بكسب النقاط واستبدالها فوراً لقاء كل عملية شراء في جميع منافذ اينوك، بما فيها محطات خدمة اينوك، ومنافذ زووم، و أوتوبرو ، ومراكز "تسجيل"، وغيرها الكثير. وأفادت مجموعة اينوك أنه حتى الآن، تم استبدال أكثر من 300 مليون نقطة وتم إصدار أكثر من 1.2 مليار نقطة، وذلك من خلال استبدال النقاط عبر الدفع لقاء الوقود ومنافذ زووم، و أوتوبرو، ومراكز "تسجيل".

وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "لقد تلقينا ردود فعل إيجابية للغاية لبرنامج مكافآت اينوك ’YES‘ والذي تم تصميمه لإضافة المزيد من القيمة لعملائنا وتحفيزهم على مشترياتهم عبر شبكتنا المتنوعة. ويأتي ذلك انطلاقاً من أن رضا العملاء على رأس أولويات أعمالنا، حيث نسعى دائماً لجعل عملائنا يشعرون بالتقدير عند تعاملهم معنا وارتباطهم بنا. وفي ظل الوضع الاقتصادي الراهن، يهتم العملاء بكسب القيمة، ويتيح لنا برنامج المكافآت تقديم مزايا ذات قيمة مضافة خلال رحلاتهم وتنقلاتهم اليومية. وسنواصل تقديم مزايا فريدة لتوفير أفضل تجربة لتعبئة الوقود والبيع بالتجزئة، ونتطلع إلى جذب المزيد من المستخدمين في المستقبل".

ويوفر برنامج مكافآت "YES" للعملاء مزيداً من المزايا القيمة عبر تمكينهم من الحصول على مكافآت فورية من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص. وبمجرد تحميل تطبيق "YES"، يمكن للعملاء كسب النقاط واستبدالها فوراً لقاء كل عملية شراء في جميع منافذ اينوك، بما فيها محطات خدمة اينوك، ومنافذ زووم، و أوتوبرو، وخدمات تغيير الزيت، وغسيل السيارات، ومراكز "تسجيل"، وغيرها الكثير. ويمكن للعملاء الاستفادة أيضاً من الحسومات المعروضة في التطبيق عند تناول الطعام في المطاعم وعند شراء منتجات التجميل والصحة ووجهات العطلات.