"ويز إير أبوظبي" تستأنف رحلاتها الجوية إلى موسكو

أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، اليوم عن استئناف رحلاتها الجوية من أبوظبي إلى العاصمة الروسية موسكو بشكل يومي اعتباراً من 3 أكتوبر المقبل. وتتوفر التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق الشركة على الهاتف المحمول بأسعار تبدأ من 359 درهم إماراتي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: "تتضمن شبكة رحلات ويز إير أبوظبي 34 وجهةً يبعد أقصاها خمس ساعات عن أبوظبي وبأسعار مخفضة. وتساهم ويز إير في دعم قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات من خلال تعزيز ارتباطها بدول المنطقة والعالم بما ينسجم مع الأنظمة والسياسات الوطنية".

وتقدم ويز إير أبوظبي، من موقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات مجموعة واسعة من خيارات السفر المريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر) وألماتي ونورسلطان (كازاخستان) وعمّان والعقبة (الأردن) وأثينا وسانتوريني (اليونان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) والدمام (المملكة العربية السعودية) وكوتايسي (جورجيا) والكويت (الكويت) وماليه (المالديف) والمنامة (البحرين) ومسقط وصلالة (عُمان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

وتؤمن الشركة لجميع المسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث توفر لهم خدمة ويز فليكس التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة بدون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.