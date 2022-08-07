"الصيانة الوقائية" تجعل شبكات نقل الطاقة بـ"كهرباء دبي" الأفضل عالميا

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" أن تطبيق الصيانة الوقائية الدورية على شبكات نقل الطاقة التابعة للهيئة يسهم في تحقيق نسبة 100 % في اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي وخفض متوسط تكاليف الصيانة بقرابة مليوني درهم سنوياً وتحقيق الهيئة أفضل أداء بين المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم في مجال نقل الطاقة منذ عام 2018.

وتجري الهيئة بشكل متواصل أعمال الصيانة الوقائية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وعلوم البيانات والطائرات بدون طيار وأحدث تقنيات الأمن السيبراني والصور الحرارية والاختبارات الوظيفية.

كما تقوم الهيئة من خلال برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء "سبيس دي" بتطوير عدد من الاستخدامات المتخصصة لشبكة الكهرباء وشبكات المياه بهدف تعزيز الكفاءة والفعالية التشغيلية بما في ذلك الصيانة الوقائية لشبكتي الكهرباء والمياه "التخطيط والإنتاج والنقل والتوزيع" وتعزيز المرونة والرشاقة في المراقبة والتحكم بشبكتي الكهرباء والمياه.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة أول مؤسسة خدماتية في المنطقة تتبنى استراتيجية الصيانة المرتكزة على الاعتمادية، كما أنها أول مؤسسة خدماتية في العالم تحصل على الاعتماد للعمليات المتكاملة في إنتاج ونقل توزيع للكهرباء والمياه حيث حصلت عام 2016 على شهادة آيزو 55001:2014 لنظام إدارة الأصول.

وأضاف: "نلتزم بتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي وتقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة".

وأكد أن الهيئة تواصل تطوير الحلول الاستباقية المبتكرة بالاعتماد على شبكتها الذكية المتقدمة وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف تعزيز صدارتها بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً في جميع المجالات.

من جانبه، قال المهندس حسين لوتاه النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في الهيئة : " نعمل على رفع قدرة وكفاءة واعتمادية شبكة نقل الطاقة عبر تطبيق أحدث تقنيات أعمال الصيانة الوقائية للشبكة إضافة إلى استخدام تقنيات الشبكة الذكية التي توفر خصائص متقدمة تشمل ممكنات اتخاذ القرار التلقائي ونشر أجهزة استشعار وتطبيقات ذكية لتنظيم عمليات شبكات النقل والتوزيع ".